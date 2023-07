Trabajador de tortillería en la colonia Roma acusa a periodista por iniciar pelea

El pasado 20 de julio el periodista Paris Martínez denunció que los trabajadores de una tortillería, ubicada en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, lo golpearon y le fracturaron la nariz porque su mascota se comió una bolita de masa que le ponen de alimento a los pájaros; sin embargo, uno de los trabajadores afirmó que el conflicto fue provocado por Martínez y su esposa desde hace varios días y culminó la semana pasada con la pelea.

Óscar, quien fue la persona que se peleó con el periodista, explicó a Publimetro que desde hace días la pareja pasaba frente al local, justo en el momento en que alimentaba a las aves y ardillas, la perra comía también de la masa que les ponía, pero se hacía del baño y sus dueños no levantaban las heces.

“Varias veces tuve ganas de decirles que levantaran las heces, pero no se los comenté, lo dejé pasar. Pero ese día le pedí a sus esposa que levantara los desechos del animal, me dijo que la calle es de todos, aún así evité discutir con ella, se fue a la esquina y regresó para insultarme de nuevo, como tengo problemas del oído no escuché bien lo que me dijo”.

Aunque creyó que ahí terminaría todo, a los diez minutos regresó Paris Martínez, según se observa en los videos, pateó la bicicleta que usan para repartir sus productos, lo cual provocó que Óscar saliera del local, en otra toma se observa que Martínez lo empuja en dos ocasiones y comienza a insultarlo.

“‘¿Qué tanto le dijiste a mi esposa? Eres un muerto de hambre, mendigo chancludo’, comenzó a insultarme, le dije que solo quería que levantaran las heces del perro, que fueran responsables con su mascota, que ya lo habían hecho en varias ocasiones, se reían y se burlaban con la frase ‘que las levanten los gatos’, le dije que llegó muy violento, que teníamos que razonar como dos personas civilizadas”.

El trabajador de la tortillería también narró que el agresor comenzó a decirle que era una persona con influencias y no sabía con quién se metía, fue en ese momento cuando lo empuja, por lo que respondió con golpes, aunque reconoce que quizá ese fue su error, pero solo se defendió y afirmó que sus compañeros no participaron, incluso uno de ellos fue quien llamó una patrulla.

Óscar se cuestiona sin una persona que se dijo influyente puede dejarlo sin su fuente de empleo, además de que si la situación hubiera sido al revés y el periodista lo hubiera golpeado el caso hubiera alcanzado tanta difusión.

Suspension de actividades

Sobre la suspensión de actividades en la tortillería, dijo que aun día después de la pelea, el viernes por la mañana llegó personal del Instituto de verificación Administrativa (Invea), pese a que considera que fue un tema entre particulares y no de un negocio en contra de alguien.

“El viernes en la mañana llegaron los del Invea, revisaron los papales del local, les ofrecí todos los documentos que me pidieron, pasan de nuevo en la tarde y me dijeron que hacía falta el ‘cuadro’ de llamadas de emergencia de protección civil y harían la suspensión de actividades. ¿Por qué las personas humildes tenemos que soportar que nos humillen por ser así?”.

No le dieron mayor explicación solo que “la orden veía de muy arriba para suspender las actividades”, desde el viernes él y sus compañeros no trabajan, el dueño de la tortillería es en este momento quien lleva a cabo los trámites para que su fuente de empleo pueda volver a abrir.

“Le dije a mi patrón que me interesa limpiar mi nombre, mi imagen, esta persona se ha encargado de decir muchas falsedades, no me gustan las mentiras, las injusticias. No es justo que gente prepotente quiera aprovecharse de la gente honrada y trabajadora”.

Norma Sotelo, representante del Consejo Coordinador Vecinal de esa colonia, dijo que Óscar tiene males cardiacos y debido a la pelea tenían miedo que le fuera a dar un paro y pidieron los servicios de una ambulancia, también destacó que él no es agresivo con nadie y es una persona tranquila que se dedica a trabajar.

“Vecinos han visto que dejan las heces de su perrita en la vía pública, ya hay queja de esta situación, no solo la que hicieron los de la tortillería, también vecinos han reclamado la conducta de la pareja, Óscar se defendió, no le dejé solo y lo acompañé al MP.

Aunque se pidió la postura de la alcaldía Cuauhtémoc sobre este tema, no se obtuvo respuesta, pese a que la alcaldesa, Sandra Cuevas, presumió en su cuenta de Twitter que se habían suspendido las actividades en la tortillería.

Estimado @paris_martinez: Desde el inicio de mi Gobierno, siempre se ha resguardado la integridad física de personas y animales. En #Cuauhtémoc todo aquel que lastime a un ser vivo, será sancionado. ¡Con orden y disciplina, construimos la Nueva Capital que México necesita! #SCA https://t.co/Ci7NeUHbuZ pic.twitter.com/SCsGI1zDIO — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 22, 2023