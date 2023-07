Isco: "Joaquín me llamó para convencerme pero yo ya estaba convencido"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El nuevo centrocampista del Real Betis Francisco Alarcón 'Isco' se mostró "contento" por el inicio de una nueva etapa en el club verdiblanco, en busca de repetir el éxito que vivió con Manuel Pellegrini en el Málaga, al tiempo que desveló una conversación con Joaquín Sánchez, aunque él ya estaba "convencido".

"Muy bien, contento. El recibimiento en el vestuario ha sido muy bueno. Conocía a muchos de ellos. Todo está siendo muy fácil, muy agradable y estoy muy contento de estar aquí", dijo este jueves en declaraciones a Betis TV, un día después de su fichaje.

Isco fue preguntado por el reencuentro con Pellegrini. "Los dos estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de 11 años. Vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis", afirmó.

"Joaquín me llamó para convencerme pero yo ya estaba convencido. Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la afición, del ambiente del vestuario, que lo puedo ver a través de las redes. Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar", confesó.

Además, Isco, que cambió de barrio en la capital andaluza tras jugar en el Sevilla la pasada campaña, destacó la importancia de haber cerrado pronto el traspaso para poder aprovechar la pretemporada. "Lo bueno de que se haya cerrado el fichaje pronto es que puedo ir entrando en la dinámica del equipo, es importante", afirmó.

"Tenemos dos partidos interesantes en México y San Francisco y ojalá pueda ir teniendo minutos para coger ritmo y ayudar a mis compañeros. Tengo muchas ganas de volver. El fútbol es lo que me apasiona, competir, es donde me divierto y donde siento que soy yo de verdad. A demostrar que tengo fútbol y hambre de seguir ganando", terminó.