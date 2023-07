Dimite el director general del Ministerio de Educación israelí por la "escisión" social del país

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"La escisión a la que hemos llegado no me permite seguir desempeñando mi responsabilidad como corresponde", ha anunciado Tzalel en un comunicado recogido por el 'Times of Israel'. El ya ex director general es también reservista del Ejército, pero ha indicado que no tiene intención de faltar a sus tareas de voluntariado, como han avisado cientos de camaradas precisamente en protesta contra la reforma.

"No tengo otro país más que este, aunque esté ardiendo", ha asegurado Tzalel.

Su dimisión tiene lugar al término de una semana que comenzó con un momento clave para el avance de la reforma con la incorporación de la llamada "cláusula de sensatez", un mecanismo que desde ahora impedirá a los tribunales emplear el criterio del sentido común para examinar las decisiones del Gobierno.