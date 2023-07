El Barça traspasa a Nico González al Oporto por 8,5 millones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"FC Barcelona y Oporto han llegado a un acuerdo para el traspaso de Nico González por 8,5 millones de euros. El club blaugrana se reserva un porcentaje de una futura venta del jugador y un derecho de recompra", anunció el conjunto azulgrana.

Por su parte, el Oporto comunicó también la llegada del centrocampista de 21 años, con contrato para las próximas cinco temporadas y con una cláusula de 60 millones de euros, 30 para el Barça hasta junio del 30 de junio de 2025.

El hijo de Fran, mítico capitán del Súper Dépor, se formó en La Masía, y debutó con el primer equipo azulgrana en 2021. La pasada temporada jugó cedido en el Valencia y para esta campaña terminó de ver cerrada la puerta de tener minutos en el Barça.

"Estoy muy feliz y emocionado. Desde que aparecieron los rumores, todo el mundo me ha hablado bien del Oporto. Estoy seguro de que será increíble jugar aquí. Lo más importante es el sacrificio y el trabajo por el equipo. Sérgio Conceiao es un gran entrenador que explota al máximo el potencial de un jugador y me han dicho que me prepare mucho para trabajar", dice Nico en la web del cuadro luso.