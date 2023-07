¡Erario al caño! CDMX gastó más de 72 mdp en coladeras durante el último lustro

El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de 72 millones de pesos en el cambio y reposición de coladeras en los últimos cuatro años y medio, gasto que se incrementó más de 155% entre el 2019 y el 2022, al pasar de 9 millones 522 mil 509.94 a 23 millones 811 mil 207.84 pesos al año.

De acuerdo con información que proporcionó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) a Publimetro tras una consulta y a través de transparencia, los gastos para la sustitución de coladeras contemplan los traslados de los materiales, el personal y vehículos utilizados.

Entre el 1 de enero y el 11 de julio del año en curso el gasto en el recambio de este mobiliario urbano asciende a 16 millones 8 mil 109 pesos, 68.11% más de lo gastado en 2019 y 106% más de lo que se gastó en este rubro durante todo 2020.

En este sentido, Sacmex atribuye este incremento al cambio en los lineamientos para la atención ciudadana en la CDMX, mismo que, desde 2019, registra los reportes de coladeras faltantes a través de la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

“A partir de entonces se registró un aumento estadístico respecto a la sustitución de accesorios, al ser implementado un modelo de gestión y atención de los reportes más eficiente”, refirió la dependencia mediante una tarjeta informativa.

Tarjeta informativa Sacmex.

Gastos por cambio de coladeras en CDMX durante el último lustro

2019: 9 millones 522 mil 509.94 pesos.

2020: 7 millones 743 mil 901.66 pesos.

2021: 14 millones 972 mil 467.20 pesos.

2022: 23 millones 811 mil 207.84 pesos.

2023: (entre enero y el 11 de julio). 16 millones 8 mil 109.20 pesos.

El gasto promedio que realiza Sacmex por reinstalar coladeras es de alrededor de 9 mil pesos , por lo que según las cifras reportadas por la dependencia, entre 2019 y el 11 de julio de 2023 se habrían cambiado más de 8 mil coladeras y alcantarillas en la CDMX : mil 58 en 2019; 860 en 2020; mil 663 en 2021; 2 mil 645 en 2022; y mil 778 durante el año en curso.

Problemática sin fin

Coladeras destapadas representan un riesgo para peatones, ciclistas, moteros y automovilistas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Las coladeras destapadas provocan accidentes mortales, lesiones, volcaduras de automóviles y motocicletas en la capital, problemática que parece no tener fin, pese a que en marzo de 2023 se subieron las sanciones y multas para castigar a quiénes roban este mobiliario urbano.

Tras las reformas aprobadas en el Congreso de la CDMX el pasado 28 de marzo, a los artículos 131, 224, 241 bis y 243 del Código Penal local, las penas por el robo de coladeras pasaron de seis a 10 años de cárcel, y las sanciones económicas pueden superar los 115 mil pesos.

No obstante, según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no se tiene la información precisa sobre la cantidad de coladeras que son robadas, o el motivo por el que no están colocadas en su sitio.

“No se tiene registro de la cantidad de coladeras que fueron robadas, toda vez que los reportes que son canalizados al área de drenaje, particularmente a la Subdirección de Detección de Fallas a través de la Plataforma del SUAC, no especifican la causa o motivo de los accesorios hidráulicos faltantes”. — Respondió SACMEX a la solicitud de información de Publimetro.

Sin embargo, la misma dependencia estimó que durante 2022 –año en el que se gastaron más de 23 mdp en el recambio de este mobiliario urbano– el 90% de los casos de coladeras abiertas correspondieron al robo para su venta en un mercado negro de reciclaje, cuya mayor incidencia se dio en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.

En febrero de 2023, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la CDMX, Jesús Antonio Esteva Medina, afirmó que se estaba realizando un diagnóstico para la detección de coladeras que presentan un riesgo, tras la muerte de Esmeralda y Sofía, jóvenes que murieron tras caer en una alcantarilla sin tapa en la alcaldía Iztacalco en noviembre de 2022.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), Omar García Harfuch, se comprometió a investigar la cadena de mercado que implica la venta de las coladeras.

Empero, a más de ocho meses de dicha tragedia, no se tienen datos concretos sobre el censo diagnóstico de coladeras; ni tampoco las autoridades capitalinas han informado sobre cuántas hay en existencia de hierro u otros materiales.

La última información de esta índole la aportó la Sobse el 28 de febrero, cuando dio a conocer que se reemplazaron 630 tapas de coladeras y alcantarillas por registros de concreto y mil 191 elementos de policoncreto; así como de 400 piezas en stock esperando a ser colocadas.

Asimismo, la SSC no han informado de los avances en las investigaciones sobre el mercado negro que involucra la venta de coladeras de hierro, y únicamente se conocen datos sobre detenciones de hombres capturados en flagrancia mientras roban coladeras metálicas.

Un hombre que, al parecer, robó una coladera metálica, fue detenido por oficiales de la #SSC en @AzcapotzalcoMx. https://t.co/NbapgZ9jkn pic.twitter.com/7RV8mz4aLv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 13, 2023

A considerar

Entre 2019 y el 11 de julio de 2023 la CDMX gastó 72 millones 58 mil 195.84 pesos en cambiar y reponer coladeras .

. Las coladeras de hierro son compradas en el mercado negro por montos entre 250 y 500 pesos .

En 2022 la CDMX gastó más en el recambio de coladeras que en a instancias como la Comisión de Búsqueda de personas, a la Agencia de Atención Animal, el Instituto de las Personas con Discapacidad y el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

