Estados La SEC pidió a Coinbase no negociar otra criptomoneda aparte de bitcoin antes de demandar a la plataforma

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Realmente no teníamos otra opción en ese momento. Eliminar todos los activos que no sean bitcoin, que por cierto no es lo que dice la ley, habría significado esencialmente el fin de la industria de las criptomonedas en los EE.UU.", señala Armstrong en declaraciones a 'Financial Times'. "De alguna manera hizo que fuera una elección fácil...vayamos a los tribunales y averigüemos lo que dicen", añade.

De su lado, la CNMV estadounidense indicó al periódico que no hizo solicitudes formales para que las plataformas eliminen los criptoactivos, señalando que, en el curso de una investigación, el personal puede compartir su propia opinión sobre qué conducta puede generar dudas para la Comisión según las leyes de valores.

La SEC denunció a principios del pasado mes de junio a Coinbase por operar como bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional no registrada, además de acusar también a la entidad de no haber registrado su servicio de criptoactivos.

La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un día después de la presentada contra la plataforma Binance, alega que, desde al menos 2019, Coinbase ha ganado miles de millones de dólares "facilitando ilegalmente" la compra y venta de criptoactivos y acusa a la plataforma de relajar los servicios tradicionales de una bolsa, 'broker' y agencia de compensación sin haber registrado ninguna de esas funciones ante la SEC, tal como exige la legislación.

En este sentido, el regulador de los mercados estadounidenses considera que la falta de registro de Coinbase ha privado a los inversores de protecciones significativas, incluida la inspección por parte de la SEC, los requisitos de mantenimiento de registros y las salvaguardias contra conflictos de intereses, entre otras.

En su demanda, la SEC también alega que el holding de Coinbase, Coinbase Global Inc. (CGI), es una figura de control de Coinbase y, por lo tanto, también es responsable de ciertas violaciones cometidas por Coinbase.