Relacionan más de 30 despojos inmobiliarios de paracaidistas con el INVI

Organizaciones y víctimas de despojo de vivienda denunciaron a las autoridades capitalinas y al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) por quitarles sus bienes para favorecer a organizaciones sociales afines a las políticas del gobierno en turno, y a paracaidistas dedicados a la invasión de predios.

Según refirió a Publimetro la diputada local Daniela Álvarez Camacho, en la CDMX se han identificado al menos 30 casos de despojo en los que el INVI intenta favorecer a organizaciones de paracaidistas que despojan a otros ciudadanos de sus propiedades, aún cuando existen fallos judiciales a favor de las víctimas.

Desde el Congreso de la CDMX, algunos de los capitalinos que han sufrido de este tipo de despojo expusieron sus casos. Carlos Ruiz de Teresa y sus familiares, quienes desde 2005 fueron despojados de su propiedad por integrantes de la organización llamada Asamblea de Barrios.

Según lo expuesto por Carlos, el edificio con los números 104 y 108 de la calle Antonio Caso, ubicada en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, sufrió de la invasión que en 2012 se convirtió en un procedimiento de expropiación impulsado por el INVI para despojarlos de su propiedad.

Aunado a esto, Ruiz denuncia que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX le está negando el acceso a la justicia, al no darle el seguimiento adecuado a su caso. Asimismo, refirió que en 14 meses ha tenido ocho “MP’s” y que su carpeta tiene más de 4 mil hojas.

“La Fiscalía no me ayuda no, no ejerce ninguna de las promociones que yo meto, y que trato de gestionar la les da seguimiento, pero peor aún el INVI me comunicó hace unos dos o tres meses que aunque me habían precluido el procedimiento de expropiación en el 2014, un juez federal –en este caso– ahora lo que haría es un segundo procedimiento de expropiación”.

— Carlos Ruiz de Teresa.