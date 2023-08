En política, presidenta de Inmujeres pide a mujeres “aguantar vara”, como los hombres

La titular de Inmujeres apuntó que “hay una parte de la política que no es violencia (...) Hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos”. Foto: (Twitter: @inmujeres)

En el marco de la clausura del Encuentro Nacional de Mujeres Electas por Acciones Afirmativas, Nadine Gasman, directora de del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pidió a las mujeres que participan en política “aguantar vara”, como lo hacen los hombres.

Al tiempo que llamó a reforzar el reconocimiento del aporte de mujeres que participan en política, así como la importancia de la paridad y el apoyo mutuo, Gasman consideró que la violencia política en razón de género “es algo terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar”.

Hay una parte que no es violencia

No obstante, la titular de Inmujeres apuntó que “hay una parte de la política que no es violencia, la política es pinche y pues así es. Hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos”.

Después de dos días de trabajo clausuramos el "Encuentro Nacional de Mujeres Electas por #AccionesAfirmativas: La participación política de las mujeres. Una aproximación interseccional". pic.twitter.com/dcEaBoPPuO — Inmujeres México (@inmujeres) August 1, 2023

“Hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que queremos cambiar en la forma de hacer política para todos y todas”, agregó.

Finalmente, pidió a las mujeres en puestos de toma de decisiones “que lo hagan muy bien” y “ser súper exitosas”: “Ustedes están abriendo brecha para que lleguen muchísimas más, después de ustedes, de nosotras, y para que se vuelva natural, como decimos las feministas, ‘para que dignidad se haga costumbre’”.