Tunden a la titular de Inmujeres por pedir a mujeres “aguantar vara” en la política

El comentario de la doctora Nadine Gasman, titular de Inmujeres, en el que pedía a las mujeres “aguantar vara” en la política, detonó en redes sociales una oleada de críticas en su contra.

Durante su participación en la clausura del Encuentro Nacional de Mujeres Electas por Acciones Afirmativas, Gasman, pidió a las mujeres que participan en política “aguantar vara”, como lo hacen los hombres.

En su discurso denunció que la violencia política en razón de género “es algo terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar”.

Hasta ahí cumplía con su papel de defender los derechos de mujeres, pero luego reconfiguró el sentido de su mensaje y pidió a las personas que son víctima de violencia política “no victimizarse”.

"Políticamente incorrecto" que la Titular de INMUJERES, reproduzca, justifique y normalice la violencia política hacia las mujeres. — Doctora Carmen Pacheco (@DoctoraPacheco) August 2, 2023

Explicó: “hay una parte de la política que no es violencia, la política es pinche y pues así es. Hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos”.

El “aguantar vara” y pedir a las mujeres “no victimizarse” se convirtió en leña para la hoguera de las redes sociales, que de reaccionaron para tundir a la mujer que debería velar por la defensa de derechos femeninos.

Ay, no🤦‍♀️¿Normalizando la violencia política de género?🤨



Nadine Gasman (@nadgasman), titular de @inmujeres, llama a las mujeres que se dedican a la política a "aguantar vara" y "no revictimizarse".



📹@rafagaonline pic.twitter.com/RYC2SPvtHV — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 1, 2023

Cabe recordar que Inmujeres es: un organismo descentralizado que “contribuye a la política nacional en materia de igualdad sustantiva, así como a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas gubernamentales”.

De acuerdo con que no todo es violencia política de género, pero eso de «aguantar vara”, como pide la directora del Inmujeres, Nadine Gasman, pos ño.https://t.co/lh28AJdQiH — Mala Madre 🥑 (@malamadremx) August 2, 2023

Por ello, mujeres, activistas y colectivos reaccionaron al discurso y tundieron a Gasman con comentarios como el de Emilio Álvarez Icaza, que dice:

“En un país donde 11 mujeres son asesinadas al día, Madine Gasman les dice a las mujeres que deben soportar la violencia política de género, “aguantar vara” y no banalizar ni hacerse las víctimas. En la “pinche” política, así debe de ser, según la titular de Inmujeres. Machismo, misoginia, violencia, no son de importancia. Hay que “aguantar vara”, sugiere quien defiende a las mujeres”.

En un país donde 11 mujeres son asesinadas al día, @nadgasman les dice a las mujeres que deben soportar la violencia política de género, “aguantar vara” y no banalizar ni hacerse las víctimas.



En la “pinche” politica, así debe de ser, según la titular de @inmujeres.



Machismo,… pic.twitter.com/VZwZ8xQn3e — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) August 2, 2023

Al respecto, el INE advierte que “el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha ido incrementando en proporción directa a su incorporación en espacios de toma de decisiones, como un mecanismo coercitivo”.

Eso lo dijo Itzel Flores, encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, en el arranque de la convocatoria “Acompañamiento a las Mujeres Víctimas de Violencia Política en Razón de Género”.

Flores señaló que dicho fenómeno es más recalcitrante en el ámbito municipal, donde se añaden factores de discriminación en función de la orientación de la identidad de género.

Hay un Protocolo que el INE hizo en el año 2017, en él se define claramente a este fenómeno.https://t.co/FLUTdayxzi — Pitaher33 (@pitaher33) August 2, 2023

Por ello, indicó la representante del INE, el reto del acompañamiento será dotar a las mujeres del conocimiento sobre la violencia política y a la vez brindarles las herramientas para que puedan prevenirla y atenderla, incluso en el marco de sus tres dimensiones: la electoral administrativa, la jurisdiccional y, en su caso, la penal.

¡Comentario desafortunado! 🙈😳 Nadine Gasman, titular del Inmujeres, pidió a las mujeres aprender a diferenciar que sí y que no es violencia política de género, para que luego no se "victimicen" 👇🏽https://t.co/yPjT89y7Qj — Nación321 (@Nacion321) August 2, 2023