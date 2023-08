Líbano entrega presunto narcotraficante italiano a Italia

BEIRUT (AP) — Líbano le entregó a Italia el jueves un presunto narcotraficante italiano que fue arrestado el mes pasado al norte de la capital libanesa Beirut, informaron autoridades.

Bartolo Bruzzaniti fue llevado a Italia en un jet privado que despegó del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut, dijeron fuentes oficiales que pidieron permanecer anónimas para acatar las normas vigentes.

Fiscales antimafia en Reggio Calabria, una ciudad de la región de Calabria en el sur de Italia, han calificado a Bruzzaniti como una figura prominente del crimen organizado. Ha sido descrito también como figura prominente en el clan Bruzzaniti-Morabito-Palamara, basado en el pueblo de Africo y conocido por sus actividades delictivas en el extranjero.

Bruzzaniti fue arrestado en julio cuando cenaba en un restaurante en el pueblo costero de Jounieh, al norte de Beirut, en un operativo conjunto entre la División General de Seguridad del Líbano y la policía financiera italiana, como parte de una acción de la Interpol contra la organización criminal italiana conocida como ’Ndrangheta.

Según un documento oficial libanés visto por The Associated Press, la embajada italiana en Beirut accedió formalmente a recibir al “hombre buscado”, quien había aceptado ser trasladado a Italia para ser enjuiciado allí.

Las fuentes judiciales libanesas no dieron más detalles. La prensa libanesa ha reportado que Bruzzaniti llegó al Líbano de Costa de Marfil hace varios meses y vivió en distintos apartamentos antes de ser arrestado.

Fiscales italianos sostienen que Bruzzaniti ayudó a financiar al prófugo Rocco Morabito, considerado un traficante de cocaína mundial. Morabito fue extraditado a Italia en julio de 2022 desde Brasil, donde fue arrestado un año antes.

En octubre de 2022, Bruzzaniti eludió captura pese a un operativo italiano que persiguió a más de una treintena de sospechosos como parte de una investigación sobre el tráfico de drogas internacional.

El Líbano, que no extradita a sus ciudadanos y no tiene tratados de extradición con otros países, hizo noticia cuando se negó a entregar a Carlos Ghosn, el ex CEO de Nissan y Renault. Ghosn, ciudadano libanés, fue arrestado en Japón en 2018 y acusado de violación de confianza, pero huyó al Líbano en 2019 en un osado escape a bordo de un jet privado.