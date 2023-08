Preocupa a activistas que Kenia encabece a 1.000 policías en Haití; dicen que exportarán abusos

NAIROBI, Kenia (AP) — Mientras el gobierno de Estados Unidos estaba sopesando la posibilidad de que Kenia encabezara una fuerza multinacional en Haití, también le estaba advirtiendo abiertamente a la policía keniana que se abstuviera de cometer abusos. Ahora 1.000 de esos agentes policiales podrían ir al país caribeño para enfrentar a las pandillas allí.

Es un cambio difícil para una fuerza policial acusada desde hace tiempo por organismos defensores de los derechos humanos de efectuar asesinatos y torturas, incluido el dispararle a civiles durante el toque de queda impuesto en Kenia para combatir la pandemia de COVID-19. Un grupo local confirmó que agentes policiales balearon de muerte a más de 30 personas en julio, todas ellas en los vecindarios más pobres de esa nación, durante manifestaciones convocadas por la oposición para protestar por el creciente costo de la vida.

“Estamos entristecidos por la pérdida de vida y preocupados por los elevados niveles de violencia, incluido el uso de balas reales” durante esas protestas, declaró el gobierno estadounidense en un comunicado conjunto con otras 11 naciones a mediados de julio.

Ahora Estados Unidos, que este mes preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está preparándose para proponer una resolución con el fin de autorizar una misión en Haití encabezada por la policía keniana, que tiene relativamente poca experiencia en el extranjero en números tan elevados ni habla francés ni criollo, las lenguas del país caribeño.

“Esta no es una fuerza de paz tradicional”, dijo el martes Linda Thomas-Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU.

Durante más de nueve meses, la ONU había pedido infructuosamente que algún país encabezara una iniciativa para restaurar el orden en el país más pobre del hemisferio occidental.

El interés de Kenia en hacerlo se anunció el sábado, al señalar su ministro del Exterior, Alfred Mutua, que su gobierno ha “aceptado considerar favorablemente” encabezar una fuerza en Haití y enviar a 1.000 agentes policiales para que entrenen a la Policía Nacional haitiana, “restablezcan la normalidad” y protejan instalaciones estratégicas.

“Kenia respalda a personas de ascendencia africana en todo el mundo”, manifestó Mutua. Un portavoz del ministerio no respondió a las preguntas acerca de la fuerza ni sobre lo que Kenia recibiría a cambio por su ayuda.

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken elogió a Kenia el martes por simplemente pensar en prestar un servicio, un indicio de la dificultad de congregar a fuerzas internacionales para que acudan a Haití, donde la violencia letal de las pandillas se ha incrementado enormemente desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Algunas organizaciones que desde hace tiempo han dado seguimiento a presunto comportamiento inadecuado de la policía de Kenia están preocupadas.

“Hemos tenido algunas consultas con (organizaciones de la sociedad civil) keniana la semana pasada y hubo un consenso general de que no debería verse que Kenia exportara a su policía abusiva a otras partes del mundo”, le dijo Otsieno Namwaya, investigador en Kenia para Human Rights Watch, a The Associated Press.

Las fuerzas de seguridad de Kenia han estado presentes desde hace años en la vecina Somalia para combatir a los extremistas islámicos —una amenaza letal que, según algunos kenianos, amerita que la policía no salga de Kenia_, y también ha habido soldados kenianos en la inestable República Democrática del Congo desde el 2022. Otras misiones de fuerzas de paz en las que los efectivos kenianos han participado incluyen la de Sierra Leona.

Pero mientras que otras naciones africanas, incluidas Ruanda, Ghana y Egipto, tienen a miles de soldados en misiones de paz de la ONU, Kenia ha aportado menos de 450, según datos del organismo mundial. De ellos, sólo 32 son agentes de policía. Estados Unidos tiene 35 efectivos en misiones de paz de la ONU.

“No tengo ningún conocimiento de ninguna queja planteada por la ONU durante esos emplazamientos, por lo que no hay preocupaciones de mi parte”, le dijo Peter Kiama, director ejecutivo del organismo activista Independent Medico-Legal Unit, a la AP. “Hay que tener presente lo siguiente: los principales retos relacionados con las prácticas policiales en Kenia incluyen interferencia política con los mandos y la independencia policial, voluntad política inadecuada para reformar la institución, cultura de impunidad interna y criminalidad, y rendición de cuentas inadecuada a nivel interno y externo”.

Con el emplazamiento en Haití, probablemente la policía keniana estaría a cargo en lugar de responder a un comandante de las fuerzas de la ONU, como suele hacerse en las misiones tradicionales de fuerzas de paz.

El primer ministro haitiano Ariel Henry dijo el martes que habló con el presidente keniano William Ruto para agradecerle a los kenianos por la “demostración de solidaridad fraterna”. Kenia planea enviar una fuerza especial en las próximas semanas con el fin de evaluar los requisitos operativos de la misión.

“Tenemos que hallar a alguien que pueda ayudarnos”, dijo el miércoles Benice Pierre, residente de Puerto Príncipe.

La fuerza policial de Kenia ha recibido millones de dólares en entrenamiento y apoyo de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios en años recientes. Washington se ha enfocado en “promover el profesionalismo y la rendición de cuentas de la policía”.

Pero la semana pasada hubo un debate a gritos en la Asamblea Nacional de Kenia, junto con peticiones para que se guardara un momento de silencio, por las acciones de la policía durante las protestas recientes.

“La clase de brutalidad que ha sido infligida sobre civiles inocentes y desarmados en el último par de meses no tiene precedentes”, dijo Opiyo Wandayi, líder de la minoría. “Esos jóvenes que ustedes están matando requieren empleos, no balas”.

El principal partido opositor de Kenia ha amenazado con reunir evidencia para presentarla ante la Corte Penal Internacional.

En respuesta, el ministro del Interior, Kithure Kindiki, dijo que la policía se ha mantenido “neutral, imparcial y profesional”. El ministerio pidió hacerle a la policía las preguntas sobre presuntos abusos, y ésta no ha respondido.

Ruto, elegido presidente hace un año, elogió en un principio a la policía por su conducta durante las protestas, pero posteriormente les advirtió a los agentes policiales que se abstuvieran de realizar homicidios extrajudiciales a medida que crecía la indignación pública.

Desde hace tiempo se ha reconocido que hay problemas en la fuerza policial keniana, e incluso lo han hecho funcionarios gubernamentales.

El Servicio de Policía Nacional “no tiene una política de ‘disparar a matar’”, declaró su inspector general, Hilary Mutyambai, en un informe en atención a una solicitud parlamentaria sobre homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas dado a conocer a fines de 2021.

Pero la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía, un organismo creado por el gobierno, le dijo a dicha pesquisa que había recibido 95 casos de presuntas muertes a consecuencia de acciones policiales tan sólo en los siete meses previos, e hizo notar “abusos continuos de fuerza y armas de fuego que ocasionan fallecimientos”.

Un comisionado de la autoridad dijo el mes pasado que la policía ni siquiera estaba reportando las muertes a ese organismo como se requiere, lo cual es ilegal.