“Nunca pasó por mi mente que fuera a ser tan salvaje”: Santiago narra cómo fue la agresión a manos de “El Tiburón” Medina

El joven de 15 años, hijo de una madre soltera y quien sueña con ser arquitecto, narró cómo fue la golpiza que recibió por parte de Fernando Medina, un cliente del restaurante de comida rápida, el pasado 31 de julio en San Luis Potosí.

Santiago aseguró que ya conocía al hombre apodado como “El Tiburón”, que siempre lo había tratado mal. Cuenta que en la primera ocasión que lo vio Medina le exigió que bajara el volumen de la música de una manera agresiva, a lo que accedió “justamente para evitar peleas”.

Quizá te pueda interesar: Detienen a agresor de empleado en negocio de comida rápida de SLP

El día del ataque, cuando el joven le pidió que se formara para poder ser atendido, recuerda que se le acabó un ingrediente y tuvo que salir, pero que el sujeto se enojó porque había más clientes, “se molesta, se para y se pone en la barra donde yo lo atiendo, me empieza a insultar de muchas formas”.

Posteriormente, Fernando Medina entró a la cocina “y yo le digo tranquilízate, no tienen que llegar a tanto, no me dio ni tiempo para hablar y de inmediato empezó a agredirme (…) me hice bolita… al final me deja otro golpe con el que ya no puedo hacer nada”.

“No pensé que fuera a recibir esto… nunca pasó por mi mente que este tipo fuera a ser tan salvaje, tan feroz. No podía ni abrir los ojos por lo mismo de los golpes, los ojos los tenía muy hinchados por lo mismo”.

Tras la agresión, Santiago buscó a su mamá, y aunque él ya no quería hacer nada, fue ella quien le hizo entender que el hombre presuntamente experto en artes marciales acababa de atentar contra su vida.

También puedes leer: Abogado y experto en artes marciales, así es el hombre que golpeó a trabajador en negocio de comida rápida

Este sábado, el agresor del menor de edad que entró a trabajar en su periodo vacacional para ayudar a su madre con los gastos de la casa, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en la capital de San Luis Potosí.