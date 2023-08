¡Prepara tus palomitas! Nueva Cineteca Nacional de las Artes abre sus puertas

Eres un cinéfilo, la nueva Cineteca Nacional de las Artes abrirá sus puertas el próximo 15 de agosto, este será un nuevo espacio para el séptimo arte, se dedicará a la exhibición de producciones de lo mejor del cine nacional e internacional.

La Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, a través de la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Centro Nacional de las Artes (Cenart) presentaron la nueva Cineteca Nacional de las Artes.

Este nuevo complejo cinematográfico se ubica dentro de las instalaciones del Cenart, la salas cinematográficas rendirán homenaje a las figuras del cine nacional de las últimas décadas.

Del 16 de agosto al 15 de septiembre se exhibirán una gran diversidad de películas mexicanas. Durante la semana de inauguración las funciones serán gratuitas, el resto del mes estarán al dos por uno.

Este nuevo complejo cinematográfico tendrá salas con homenaje a las figuras del cine nacional de las últimas décadas. (Foto: Cenart)

Aunque muchos de ustedes no lo saben, la primera sede la Cineteca Nacional estaba en los Estudios Churubusco, la cual se incendió el 24 de marzo de 1982 consumiendo una acervo fílmico y artístico, dejó personas muertas y heridas. En 1984, la Cineteca Nacional se mudó en avenida México Coyoacán, en la colonia Xoco, lugar que todos los cinéfilos conocemos.

Cineteca Nacional de las Artes

Este espacio ubicado en el Cenart cuenta con:

12 salas de exhibición

Tres salas tendrán un sistema para proyectar películas en 3D

Tendrá capacidad para mil 300 personas

También tendrás funciones al aire libre

Dulcerías

Un estacionamiento con espacio para 994 vehículos

Con la recuperación de la Cineteca Nacional de las Arte se abre un importante espacio para el cine nacional. (Foto: Cenart)

Cartelera para celebrar el Cine nacional

Del 15 de agosto al 15 de septiembre se celebrará el “Mes del Cine Mexicano”. Una dedicatoria al cine nacional y se realizará un homenaje a la actriz, María Rojo.

La función inaugural será el filme: “Idilio”, la cartelera incluirá películas como: Rojo Amanecer, María de mi corazón, Mi no lugar, y la película animada: Home is Somewhere Else.

Además, se hará presente la gran tradición del cortometraje mexicanos, incluyendo trabajos producidos por el Centro de Producción de Cortometrajes (CPC) entre las décadas de los sesenta y ochenta, que han sido digitalizados.

Cineteca Nacional de las Artes abrirá diario a las 10:00 horas, de lunes a domingo, el costo del boleto general será de 60 pesos. Será administrada y operada por la Cineteca Nacional.

Ubicación: Av. Río Churubusco No.79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.