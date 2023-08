‘Póngase en mis zapatos, bien sucios’: Madre buscadora pide a AMLO no minimizar ni revictimizar su lucha

Ceci Flores, madre buscadora pide a AMLO no minimizar ni revictimizar su lucha Especial

La líder del colectivo ‘Madres Buscadoras’ de Sonora, Ceci Flores, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que ‘no haga menos su lucha’, pues asegura que el mandatario la ha criticado y revictimizado por dedicarse a buscar a sus dos hijos.

Mediante un video en redes sociales, Ceci Flores, le pidió a López Obrador que no minimice su lucha, ya que ella solamente quiere encontrar a sus hijos y con su búsqueda no le hace daño a nadie, por lo que no entiende las críticas y la revictimización que el presidente le hace.

“Me duelen las manos después de una búsqueda, arden; cada montón de tierra podría decirme el secreto de mis hijos. Pero duele más que me amenacen. No haga menos mi lucha @lopezobrador_, hoy solo buscamos al bebé que cargamos y nos arrebataron. Póngase en mis zapatos, bien sucios” compartió la madre buscadora.

Así mismo, la líder del colectivo mencionó que su ‘único pecado’ es ‘amar a sus hijos más que a su vida misma’, y seguirá luchando para encontrarlos, ya que con su acción ‘no le hace daño a nadie’, pues gracias a Ceci Flores otras personas han encontrado a sus familiares desaparecidos.

‘Por amor a ellos estoy en este lugar. Les pide, les suplica una madre que lucha inalcanzablemente por ellos, que no me amenacen, yo necesito seguir buscando a mis hijos; mejor si alguien sabe donde están, que me los entregue’, mencionó Flores en el video.

El presidente no recibirá colectivos para evitar ‘politiquería’

‘Podrían exigirme que deje de buscar, pero mientras mis hijos estén desaparecidos, aunque me amenacen constantemente, así sea criticada y revictimizada hasta por el mismísimo presidente, yo voy a seguir luchando por mis desaparecidos, no voy a descansar, hasta que vuelvan a casa’ finalizó la madre buscadora.

Anteriormente, en una de las conferencias matutinas, mejor conocidas como ‘mañaneras’, Andrés Manuel declaró que no recibiría en Palacio Nacional a los colectivos de Madres Buscadoras -como el de Ceci Flores-, debido a que quiere evitar la ‘politiquería’.

Pues aseguró que al reunirse con ‘defensores de intereses’, la oposición y sus ‘adversarios’ podrían aprovecharse de este tema tan delicado para emitir ‘críticas en contra de su gobierno’, sin embargo, aseguró que ‘sí le gustaría’ hablar con quienes luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos como lo hace en sus giras por la República Mexicana.