¿La app de SASSLA dejará de notificar la Alerta Sísmica?

SASSLA, la aplicación más descargada y mejor calificada dentro de su categoría en México, informó que durante el mes de agosto la plataforma tendría algunas modificaciones, dejando de enfocarse solamente en la Alerta Sísmica, lo cual provocó confusión entre los usuarios.

Aunque SASSLA no mencionó que dejaría de enviar notificaciones de prevención ante un sismo o terremoto en el país, al mencionar en su comunicado que “dejará de enfocarse en la difusión de la Alerta Sísmica”, los usuarios que desde hace varios años son fieles a la app se mostraron confundidos y molestos.

“Con el propósito de brindar un servicio más integral y actualizado a nuestros usuarios, la aplicación SASSLA experimentará cambios significativos en su estructura y funciones. A partir de agosto de 2023, iniciaremos el Proyecto #20SASSLA, que tiene como objetivo la modernización completa de nuestra plataforma e incorporación de tecnologías avanzadas en pro de la protección civil y la divulgación”, menciona el comunicado.

¿Qué pasará con la app de SASSLA?

“El nuevo enfoque principal de SASSLA dejará de ser la difusión de la alerta sísmica para convertirse en la Aplicación Móvil de Alertas de Emergencia, Seguridad Personal y Comunicación / Divulgación Pública. Aunque continuaremos ofreciendo el servicio de difusión de la alerta sísmica oficial mexicana, dejará de ser la función central de nuestra app”, información que confundió a la comunidad que usa la app.

En entrevista para Publimetro México, Diego Ramírez Calvo, fundador y director general de SASSLA, aclaró la situación respecto a las modificaciones que tendrá la plataforma y qué es lo que pasará con las notificaciones de la Alerta Sísmica en la aplicación.

Así como en el comunicado emitido por SASSLA en su cuenta oficial de X (Twitter) y su canal oficial en Telegram (@SASSLA), Ramírez Calvo aseguró que la app no dejará de notificar la Alerta Sísmica, pues la mejoras no afectarán que las alertas de emergencia seguirán llegando a los usuarios.

El fundador de SASSLA reforzó que las modificaciones en la app son en beneficio de la sociedad, pues se implementarán funciones como Familia Segura, Alerta Amber, Alertas del Gobierno de México, Alertas de Clima, Alertas Volcánicas, y más sin afectar su función principal y sin costo adicional.

La única app oficial para emitir la Alerta Sísmica

Frente a las otras plataformas de categoría similar, Diego aseguró que esta es la única plataforma y app en México que puede difundir oficialmente y de forma masiva las alertas de la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), así como registros sísmicos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el United States Geological Survey (USGS) o Servicio Geológico de Estados Unidos.

De acuerdo con el director general de SASSLA, otras apps tienen una red de sensores propios con alarmas que no están bajo ninguna autoridad oficial como el SASMEX -de la que asegura es “la mejor alerta de detección de sismos en México y el mundo”-, las cuales no deben de rebasar los cinco segundos de retraso para que las personas puedan desalojar con tiempo de anticipación antes de un sismo.

Por lo que asegura que SASSLA es la única app sin retrasos, pues gracias al SASMEX esta puede emitir la notificación hasta 120 segundos antes de un sismo fuerte, además es la más confiable, pues también se encuentra bajo las normas de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La señal que salva vidas

Para Diego, quien comenzó a idear el proyecto a los 11 años de edad, logrando implementarlo con su propio esfuerzo y la ayuda de sus padres después de experimentar el sismo de magnitud 7.2 del 18 de abril de 2014, el principal objetivo de SASSLA es expandir la alerta y sus mejoras a todas las comunidades del país con acceso a internet.

El joven fundador de SASSLA, compartió con Publimetro México un poco de la historia de cómo surgió la plataforma, pues recuerda que tras el sismo ocurrido en la Ciudad de México (CDMX) hace aproximadamente nueve años, le surgió la necesidad de llevar la Alerta Sísmica a todos los mexicanos.

“Por ser un niño, no me tomaban en serio” aseguró Ramírez Calvo cuando comenzó a despertar su curiosidad por el tema, y al no tener apoyo de las autoridades, el gobierno o escuelas especiales, el y su familia emprendieron el desarrollo del proyecto hasta que una empresa se interesó y lo apoyo, sin embargo, Diego continuó por sus propios medios.

Ahora, con tan solo 19 años de edad, Diego Ramírez Calvo, es el fundador y director general de la plataforma sísmica, que tiene una app con más de 1.5 millones de descargas en las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play, y con 4.9 estrellas, la mejor calificación en su categoría entre los usuarios de iOS y Android, SASSLA.

Recomienda a toda la población que atiendan siempre las notificaciones oficiales de la Alerta Sísmica, así sea emitida “por error”, pide que siempre se lleven a cabo las advertencias de las autoridades oficiales, ya que este es “la señal que salva vidas”.