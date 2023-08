Infraestructura del bienestar amenaza suelo de conservación en CDMX, advierten organizaciones

Organizaciones y especialistas en temas ecológicos señalan que pese a la eliminación del concepto “suelo rural” del Artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, el suelo de conservación al sur de la capital se encuentra en peligro por la “Infraestructura para el bienestar”, incluida en el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que espera a ser discutido en el Congreso.

De acuerdo con Mónica Tapia directora de la organización Ruta Cívica, dicha infraestructura plantea escuelas, hospitales y centros en suelo de conservación donde existen asentamientos humanos irregulares en alcaldías como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, lo que amenaza a bosques y áreas protegidas ante una inminente urbanización.

“Deberían de mantenerse los bosques, los pastizales, por eso se llama suelo de conservación; y en cambio, pues se va a construir ahí algo, no sabemos qué, ¿cuarteles militares? Lo que sea, pero pues es una infraestructura donde el gobierno es el primero en violar el suelo de conservación”. — Mónica Tapia.

Se entiende por suelo de conservación a las zonas que proveen servicios ambientales como fijación de gases efecto invernadero, regulación del clima y retención de agua, entre otros que contribuyen al bienestar de los capitalinos.

Zonas prioritarias para preservar el suelo de conservación en CDMX. Fuente: PGOT.

En la CDMX cerca del 59% del territorio está considerado como suelo de conservación; sin embargo, en el PGOT que fue enviado por las autoridades capitalinas al Congreso local, varias de las zonas prioritarias para aumentar la Infraestructura para el bienestar, están en territorios en los que se prevé restaurar el suelo de conservación.

En rosa se marcan las zonas prioritarias para la infraestructura para el bienestar. Fuente: PGOT.

El PGOT señala que el presupuesto de los próximos 15 años en materia de desarrollo territorial deberá enfocarse en cumplir preferencialmente, los proyectos de infraestructura para el bienestar social. Para Tapia, la insistencia gubernamental en llevar esta infraestructura a zonas aledañas a los suelos de conservación responde a una lógica electoral que solo busca votos sin reparar en las consecuencias ecológicas.

“Es una tendencia de buscar votos y promesas en lugares donde la gente se ha ido asentando. No debería aceptarse porque no hay servicios, el transporte está súper lejos. Entonces para eso, pues están pensando en expandir la mancha urbana, para favorecer a candidatos que quieren llegar al gobierno, que quieren quedar bien con sus clientelas”. — Explicó a Publimetro la directora de Ruta Cívica.

Especialistas como el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Zambrano, han criticado el proyecto del PGOT, pues puede ser una antesala a la tala inmoderada de los bosques del sur de la CDMX que, con el tiempo, pueden aumentar problemáticas como las olas de calor y la falta de agua en la capital.

Presumen un árbol cuando detrás están talando todo el bosque.

Estos dos mapas del Programa se Ordenamiento Territorial propuesto al congreso muestran toda el Área de Conservación que perderemos al sur de la #CDMX.

PGOT entre la polémica y el ojo del huracán

Tras meses de críticas y polémicas que envolvieron a los proyectos del PGOT y el Plan General de Desarrollo (PGD), señalados por organizaciones y habitantes de alcaldías como Miguel Hidalgo y Xochimilco por dar un presunto beneficio al sector inmobiliario y promover la discrecionalidad en el uso de suelo; el 8 de junio el gobierno local envió los documentos al Congreso para su discusión y eventual aprobación.

Casi un mes después (el 7 de agosto), Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, presentó la reforma al Artículo 16 de la Constitución local para proteger el suelo de conservación en territorio capitalino, al eliminar el concepto de “suelo rural” de su redacción, uno de los temas más controvertidos de los documentos de los que dependerá la planeación y ordenanza urbanística en la CDMX durante los próximos 20 años.

«Sabemos qué pasa con un suelo de conservación “agujereado”, donde se construye infraestructura pública: se urbaniza y se vuelve complejo defenderlo de fragmentación y cambios de uso de suelo». — Denunció en redes Ruta Cívica tras la reforma al Artículo 16 constitucional

ONG’s como Ruta Cívica, están a la espera de que se discutan y analicen los documentos en el Congreso al reanudarse los periodos ordinarios de sesiones en el recinto de donceles en septiembre.

No obstante, están exigiendo que una Ley de Ordenamiento Territorial que regule los usos de suelo en la capital y no deje cabos sueltos como la “Infraestructura para el bienestar”, de la cuál no se especifica qué se va construir en cada punto, y qué superficie de los suelos de conservación se va a ocupar.

Aunado a esto, se pide un parlamento abierto en el que participen especialistas que expongan los aciertos y falencias en los proyectos del PGOT y el PGD.

