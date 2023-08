NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Viviendas destruidas por incendios recientes en Lahaina, Hawai, el miércoles 16 de agosto de 2023. Los incendios han devastado partes de la isla hawaiana de Maui. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP)

Video de “arma energética” en realidad muestra explosión de líneas eléctricas en Luisiana

LA AFIRMACIÓN: Un video de explosiones cercanas a dos gasolineras demuestra que los incendios en Hawai, Estados Unidos, fueron originados por un arma energética.

LOS HECHOS: El video no corresponde a los incendios recientes en Hawai. Se grabó durante una explosión de transformadores y líneas eléctricas en Luisiana en diciembre de 2018.

Publicaciones que se comparten en Facebook y X, anteriormente conocido como Twitter, afirman que un video demuestra que los incendios que devastaron Maui, Hawai, fueron causados por armas de energía dirigida accionadas por la élite global.

“Aquí vienen las pruebas de que lo de Hawai, un ataque de la élite global desde el cielo con armas lásers / energía dirigida (DEW) (Despoblación)”, dice un mensaje que se comparte en ambas redes sociales.

DEW significa arma de energía dirigida, tecnología de “energía electromagnética concentrada”, según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos. Eso incluye “láseres de alta energía y otros electromagnéticos de alta potencia”.

“No fue un huracán como lo dicen las noticias, fue provocado”, señala otra persona que compartió el video en Facebook.

Sin embargo, una búsqueda inversa de los fotogramas del video muestra que medios de comunicación, incluido AP, difundieron este video en 2018, señalando que eran explosiones eléctricas en la ciudad de Kenner, en Louisiana.

El usuario de Facebook Giovanni Bommarito compartió esta grabación el 27 de diciembre de 2018, afirmando que se encontraba en el restaurante Smitty’s After Hours y agregó el mensaje: “¡Explosiones de líneas eléctricas multiplicadas por diez!”. AP le envió un mensaje directo para obtener mayor información, pero no obtuvo respuesta inmediata.

En Google Maps, AP pudo comprobar la ubicación de las gasolineras y el restaurante, así como los carteles y el camellón en medio de la W Esplanade Ave.

AP ha verificado previamente publicaciones que utilizan videos sacados de contexto para afirmar que láseres provocaron los incendios en Hawai.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

Hija de Biden no confirmó en audio que su padre abusó sexualmente de ella

LA AFIRMACIÓN: Ashley Biden, hija del presidente estadounidense Joe Biden, confirmó que su padre abusó sexualmente de ella cuando era niña.

LOS HECHOS: La publicación hace referencia a un video publicado recientemente por el grupo activista de derecha Proyecto Veritas en donde se comparte un audio en el que se escucha a una mujer que se identifica como Ashley Biden, pero ésta no confirma que fue abusada por su padre en dicho material.

Una publicación compartida en Twitter señala falsamente que Biden confirmó que su padre Joe Biden “abusó sexualmente de ella cuando era niña”. El texto señala que en “un audio explosivo de la hija de Joe Biden” lucha por recuperar un diario y admite que “los principales medios de comunicación y la comunidad de inteligencia han estado mintiendo todo el tiempo y que el diario es suyo”.

De acuerdo con la publicación Ashley Biden confirmó en el audio que las entradas del diario que revelan que fue abusada sexualmente cuando era niña y que tiene un resentimiento profundo por su padre por su infancia hipersexualizada son auténticas.

El mensaje está acompañado de una imagen en la que aparece Ashley Biden y se lee una supuesta cita de ella que dice: “’Mi papá Joe me violó’. Última hora. Ashley Biden confirma que su padre Joe Biden abusó sexualmente de ella cuando era niña”. Al final del texto se señala que la fuente de estas afirmaciones es la revista The People’s Voice y se incluye un enlace a la historia.

El texto de esta revista titulado “Ashley Biden confirma que papá Joe abusó sexualmente de ella repetidamente cuando era niña” hace las mismas afirmaciones que el tuit, pero en inglés y usa de fuente al grupo activista de derecha Proyecto Veritas. En la historia se incluye un video de dicha organización.

Sin embargo, The Associated Press revisó el video íntegro y no encontró ningún audio en el que Ashley Biden dijera que su papá “Joe la violó” o en el que haya señalado que fue abusada sexualmente cuando era niña.

En la primavera de 2020, la hija del presidente Biden se estaba mudando de la casa de un amigo en Delray Beach, Florida, cuando guardó el diario y otras pertenencias allí, reportó AP.

De acuerdo con un expediente judicial, Aimee Harris, de 40 años, luego se mudó a la misma habitación donde vivía Ashley Biden, encontró el diario y se puso en contacto con Robert Kurlander, de 58 años, quien se entusiasmó en un mensaje de texto diciéndole que la ayudaría a ganar una “tonelada de dinero” con la venta.

En agosto de 2022, los dos residentes de Florida se declararon culpables de un plan para vender un diario y otros artículos robados de la hija del presidente Biden al grupo conservador Project Veritas por 40.000 dólares.

Inicialmente, los dos tenían como objetivo vender parte de la propiedad robada a la campaña del entonces presidente Donald Trump, pero un representante los rechazó y les dijo que llevaran el material al FBI, según los documentos judiciales.

Su siguiente parada fue Project Veritas, que les pagó a los dos a cambio de algunas pertenencias de Ashley Biden, incluido el diario y un dispositivo digital con fotos familiares, dijeron los fiscales.

A pesar de que también fueron investigados, ni Project Veritas ni ningún miembro del personal han sido acusados de un delito.

En ese entonces James O’Keefe, fundador de Project Veritas, aseguró que no pudieron confirmar que el diario perteneciera a Ashley Biden y el grupo no publicó información al respecto.

Sin embargo, a finales de julio Proyecto Veritas dio a conocer un supuesto audio de Ashley Biden. Este forma parte de un video en el que se habla sobre el diario de la hija del presidente. En algún punto de la grabación se ve a un hombre hablando por teléfono con una mujer que asegura ser Ashley Biden y que confirma que la organización tiene en su poder cosas que le pertenecen y solicita que se las entreguen a un amigo que se encuentra en DelRay, Florida.

El hombre le dice que tiene en su poder un diario que inicia en enero y lee un fragmento de lo que está escrito. Ashley lo interrumpe y comenta: “Sí, si pudieras solo darle las todas las cosas que tienes a Eric sería realmente genial”.

Segundos después el hombre le dice que no quiere entregar el material a la persona incorrecta e intenta decirle a Ashley que se quiere asegurar de que el diario es suyo.

En el video se ve al hombre hojeando el cuaderno como si fuera a leer otro fragmento, pero Ashley lo interrumpe y le dice: “En este punto y no estoy buscando, no quiero tener que involucrar al Servicio Secreto en esto, ¿está bien? Porque es todo un proceso, pero sabes soy Ashley Biden y son mis cosas”, dice la mujer. “Así que si las pudieras entregar lo voy a apreciar mucho. Sé que le enviaste a mi esposo una fotografía con una cámara y otras cosas que son mías también así que eso sería fantástico. ¿En dónde sería un buen lugar para que él te vea?”.

Posteriormente el hombre le pregunta si una maleta con etiquetas en ella le pertenece y en el video se ve una bolsa de color café. Ella responde que sí es de ella y la grabación que muestra la interacción entre Biden y el video del hombre hablando con Ashley Biden finaliza.

Ninguna de las entradas en donde supuestamente Ashley Biden acepta haber sido abusada por su padre y que mencionan el tuit y el texto de The People ’s Voice es leída por el integrante the Project Veritas que aparece en el video.

Aunque en el video de Proyecto Veritas revisado por AP se sugiere que Ashley Biden aceptó que el diario que tuvieron en su poder en la primavera de 2020 era suyo, la organización no señala en ningún momento que Biden dijo de propia voz en un audio que fue abusada por su padre como lo aseguran falsamente las publicaciones antes mencionadas.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Messi no pidió votar por aspirante presidencial ultraderechista en Argentina

LA AFIRMACIÓN: El futbolista argentino, Lionel Messi, llamó a votar en una entrevista por el precandidato ultraderechista a la presidencia de Argentina, Javier Milei.

LOS HECHOS: El audio de la grabación que circula fue alterado para generar la apariencia de que Messi pidió votar por Milei. Además, el video corresponde a una entrevista de 2017, cuando Milei no competía por ningún cargo público.

Publicaciones que circulan en TikTok y Facebook muestran la grabación alterada para decir que el jugador de futbol llamó a apoyar a Milei.

En el audio editado se escucha a Messi decir: “Hay que votar a Milei; no queda otra, es Milei”.

Las publicaciones no especifican cuándo el jugador del Inter Miami argentino hizo las supuestas declaraciones.

Milei se convirtió este domingo en el precandidato presidencial más votado en las primarias para elegir a los postulantes para los comicios generales de octubre en un país golpeado por la inflación y la inseguridad, reportó The Associated Press.

Milei, quien obtuvo el 30,27% de los votos, ha dicho que el cambio climático es una mentira y que es admirador de los expresidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro y Donald Trump, respectivamente.

Sin embargo, al hacer reversiones de fotogramas clave del fragmento de 41 segundos que circula de la entrevista a Messi, AP corroboró que el audio fue alterado y que en realidad el futbolista no hizo alusión alguna a Milei en la conversación que data de 2017.

Al revisar el video de la entrevista original, de 56 minutos y 29 segundos, difundida el 6 de diciembre de 2017 por el canal de deportes argentino TyC Sports, AP comprobó que el futbolista no hizo ninguna referencia a la precandidatura de Milei.

En la charla, Messi respondió a una pregunta sobre la situación en Argentina; pero en su respuesta el futbolista dijo que deseaba una “Argentina mejor” con “seguridad”. No existen registros de que el futbolista haya pedido votar por algún político en años recientes.

También, al observar el fragmento de 41 segundos que circula, AP verificó que la grabación muestra inconsistencias en el movimiento de los labios de Messi con el audio de las supuestas frases de apoyo a Milei.

Además, en 2017 Milei no competía formalmente por ningún cargo público. El ulraderechista inició su carrera en la política del país sudamericano en el 2021 cuando asumió una diputación nacional.

La victoria del ultraderechista Milei el domingo -único candidato del espacio La Libertad Avanza- pone en jaque la hegemonía de las dos principales coaliciones que se han alternado en el poder en los últimos años. También muestra la frustración de los argentinos con la clase dirigente por su incapacidad para revertir la inflación -que alcanzó en junio el 115% interanual-, la inseguridad y la corrupción, reportó AP.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Un “jefe” de la ONU no pidió excluir a cristianos que rechacen pedofilia

LA AFIRMACIÓN: Un “jefe” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que los cristianos que no respalden la pedofilia serán excluidos de la sociedad.

LOS HECHOS: Un artículo de un sitio web conocido por diseminar falsedades distorsionó un reporte elaborado por Víctor Madrigal-Borloz, un experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género. El funcionario dijo en el reporte que la libertad religiosa o de creencia puede coexistir con la igualdad de la comunidad LGBT. El reporte nunca menciona la pedofilia y Madrigal-Borloz confirmó a The Associated Press que nunca ha declarado algo así.

Publicaciones en la red social X, antes Twitter, incluyen un link a un artículo sin fundamento difundido en inglés por el sitio web The People’s Voice para decir erróneamente que Madrigal-Borloz hizo las declaraciones alusivas a la pedofilia y los cristianos.

El artículo con la información falsa fue titulado “Jefe de la ONU: Los cristianos que no acepten el movimiento MAP serán excluidos de la sociedad”. El acrónimo MAP corresponde a las siglas en inglés del término “minor attracted person” o persona atraída por menores.

“Ellos serán excluidos de la sociedad por degenerados”, escribió un usuario en contra de la ONU al compartir el artículo con la información errónea.

Sin embargo, la desinformación proviene del sitio web The People’s Voice, antes llamado News Punch. Esa página ha difundido numerosos artículos basados en teorías conspirativas e información y citas textuales falsas.

Pero no es verdad que Madrigal-Borloz haya hecho una declaración como la que se le atribuye. El experto independiente desmintió que haya dicho algo así. El artículo del sitio web tampoco provee ninguna evidencia sobre la supuesta declaración.

“Nunca he afirmado eso ni hecho una declaración o dicho nada que remotamente pudiera representarse como un llamado para que la gente acepte la pedofilia”, dijo Madrigal-Borloz.

El artículo cita como supuesta evidencia un reporte elaborado por Madrigal-Borloz que explora la relación entre el derecho a la libertad religiosa o de creencia con los derechos de la comunidad LGBT para vivir una vida libre de violencia y discriminación. El reporte encontró que es posible que ambos derechos coexistan e incluye recomendaciones para que esto ocurra.

Madrigal-Borloz presentó los hallazgos de su reporte en la 53 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio.

Pero el experto en ninguna parte del reporte ni durante la presentación hizo mención de la pedofilia ni del acrónimo MAP. Ninguno de estos conceptos forman parte del concepto LGBT, que es el término utilizado por Madrigal-Borloz en su reporte.

El experto dijo a AP que asociar falsamente la pedofilia con la comunidad LGBT es una táctica común utilizada para demonizarla.

“Ese tipo de afirmación, que por supuesto es falsa, que puede verse en ese artículo y en campañas similares; es parte de una estrategia que de hecho está diseñada para caracterizar la inclusión de la comunidad LGBT como peligrosa para la sociedad”, dijo. “Y por supuesto esto no está fundamentado en ningún tipo de evidencia y por definición está basado en el prejuicio y la discriminación”.

El sitio web The People’s Voice no respondió una solicitud de AP sobre su artículo erróneo.

— Los periodistas de AP Melissa Goldin y Marcos Martínez Chacón verificaron esta información