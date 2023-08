Retienen camioneta de Manuel Velasco y encañonan a su chofer en Veracruz

La tarde de este viernes, Manuel Velasco fue detenido en Coatzacoalcos por elementos de la policía de Veracruz que le cerró el paso y encañonaron a su chofer.

Quizá te pueda interesar: Anahí Puente, el corazón ‘rebelde’ que Manuel Velasco conquistó

Así lo dio a conocer la periodista Azucena Uresti, mediante su cuenta de X, antes Twitter:

Manuel Velasco fue detenido en Coatzacoalcos por un convoy de la policía de Veracruz que le cerró el paso y encañonaron a su chofer



Estoy conversando con @VelascoM_ en #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/bhR7woFnce — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2023

En entrevista, el aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación aseguró que le cerraron el paso, “nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitláhuac García”.

De acuerdo con la “corcholata verde” los oficiales nunca le informaron el motivo de su detención, pese a que se identificó y mostró su documentación oficial, los agentes los mantuvieron detenidos hasta que los dejaron libres después de 30 minutos y sin decir ni una palabra.

También puedes leer: Manuel Velasco anuncia suspensión de actividades proselitistas

“Eran seis patrullas de Veracruz con armas largas, quiero pedir una explicación al gobernador Cuitláhuac García. Con nosotros iban mujeres”, agregó el exgobernador de Chiapas.

Manuel Velasco se encontraba de visita en el estado para inaugurar las oficinas del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además realizó un recorrido en lancha por el río Coatzacoalcos y asistió a una asamblea informativa con simpatizantes en Acayucan.