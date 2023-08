Hombre asesina a empleada de carnicería tras pedirle que dejara de acosar a su hermana

Un feminicidio se registró la tarde de este sábado en una carnicería de Ciudad Obregón, Sonora, luego de que un hombre de aproximadamente 70 años le quitara la vida a una de las empleadas del establecimiento, todo después de que la mujer le había exigido respeto y que se retirara por acosar a su hermana y compañera de trabajo; posteriormente, el hombre regresó y le disparó.

De acuerdo con los reportes de lo sucedido, el responsable de su muerte volvió al negocio de venta de carnes encapuchado para abrir fuego en varias ocasiones contra la mujer identificada como Alma Lourdes, quien se encontraba en horario laboral.

En redes sociales fue compartido el momento de la discusión previa, donde se aprecia el intercambio de palabras entre ambos y cuando abandona el lugar el probable feminicida, mientras una mujer que está grabando pide de manera enfática hablarle a la policía, la cual arribó hasta que perdió la vida la mujer.

“No señor, no moleste, este es un lugar de trabajo, respete”, fue lo que le exigió al feminicida.

El sujeto fue identificado como Hilario “N” y fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sonora, después de desplegar un operativo en su domicilio, lo cual también fue compartido a través de un video en redes sociales.

Pese a la presencia de elementos de la fiscalía y la policía, el sujeto lanzó insultos, sin mostrar arrepentimiento por el crimen que había cometido en contra de Alma Lourdes, madre de una niña.

Habla hermana de Alma Lourdes sobre crimen en carnicería

Ante la distorsión de la información sobre el femincidio de Alma Lourdes en una carnicería de Ciudad Obregón, su hermana, identificada como Isabel Llamas colocó un mensaje en redes sociales para aclarar lo sucedido.

“No fue un crimen ‘pasional’, ni nada por el estilo. Fue un feminicidio a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un “no”, le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue EXIGIR respeto hacia mi otra hermana (a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo)”, expresó.

Además, reprochó a los policías que no hayan acudido cuando se les había notificado la situación de riesgo que se vivía por la discusión con el hombre feminicida.

“Queridos policías, leyes o a quién sea que se tenga que dirigir: ¿Neta? ¿Es neta que tienes que ser asesinada para que atiendan bien tu llamado? ¿No basto con llamarles cuando el señor fue en la mañana y atacó a mi hermana? Ah perdonen, en sus palabras ‘como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada’, ah si, disculpen, al parecer los videos (evidencias) no son suficientes para actuar, hasta que lamentablemente le quitaron la vida”.