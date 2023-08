¡Papitas y refrescos burlan prohibición! Más del 96% de las escuelas venden chatarra en CDMX

A ocho meses de la aprobación de las reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, mediante la cual se prohíbe la venta de comida chatarra en escuelas de educación básica, su contenido se traduce en letra muerta, pues en más del 96% de las primarias y secundarias de la capital se venden alimentos chatarra.

De acuerdo con la plataforma Mi Escuela Saludable, puesta en marcha desde 2015 por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y El Poder del Consumidor, durante el ciclo 2022-2023, 96.3% de los planteles en la capital siguen permitiendo la venta de alimentos de alto contenido calórico, energético y bebidas azucaradas.

Te puede interesar: Regulación de entornos alimentarios saludables busca borrar comida chatarra de escuelas

En el último ciclo escolar, la plataforma impulsada por las agrupaciones de la sociedad civil, recibió 970 reportes sobre 641 escuelas de la CDMX que no cumplen con las disposiciones locales, ni con los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar en Educación Básica, vigentes desde 2014 a nivel federal.

“Una de las principales razones del no cumplimiento de esta regulación –en primera instancia– es que fue diseñada bajo conflicto de intereses”, señaló Liliana Bahena, coordinadora del proyecto Mi Escuela Saludable en El Poder del Consumidor, quien explicó que desde hace más de una década la industria de alimentos ultraprocesados ha presionado para que haya vacíos legales y ambigüedades en las leyes actuales.

Escuelas privilegian ganancias

Comida chatarra. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Entre 2015 y 2023 cerca 2 mil 37 primarias y secundarias de la CDMX han sido denunciadas en la plataforma Mi Escuela Saludable por la venta de alimentos ultraprocesados.

La plataforma revela que en el último ciclo escolar, el 52.7% de los planteles capitalinos siguen vendiendo refrescos; 59.7% no vende frutas y verduras; 78.5% no tiene comité que vigila la prohibición de la venta de comida chatarra; y en el 78.1% no hay bebederos de agua.

Algunas de las escuelas con más reportes son la Secundaria Técnica 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Secundaria Técnica 20 “Paula Nava Nava” en Iztacalco, con seis y cuatro reportes durante el último ciclo escolar, respectivamente.

No te pierdas: Escuelas en CDMX ‘engordan’ a uno de cada dos niños y lo condenan a la diabetes

Entre las principales quejas de los padres de familia sobre las escuelas de educación básica es que se privilegian las ganancias, antes que la salud de los estudiantes, pues no existe vigilancia ni respeto por las disposiciones oficiales.

La cruzada por alimentación saludable para los estudiantes de educación básica no acaba en las aulas, pues al cruzar los muros de los planteles educativos encuentran en el comercio informal todo tipo de productos ultraprocesados. Según la base de datos de Mi Escuela Saludable el 75% de las escuelas presentan venta externa de comida chatarra.

En este sentido, Bahena, destacó la importancia de que en el Senado de la República se apruebe el proyecto de decreto de las reformas a la Ley General de Educación en materia de entornos alimentarios saludables, pues esta subsana los vacíos legales que obstaculizan la aplicación de la regulación.

“La resistencia que se generó a razón de la industria alimentaria dejó muchos vacíos. Se dejó con mucha ambigüedad quién era la persona responsable de ser sancionada, o de quién va dar cumplimiento o vigilancia a estas regulaciones. (..) Esta iniciativa dice, de forma clara, que la autoridad escolar debe debe dar seguimiento y la autoridad educativa debe dar vigilancia”. — Liliana Bahena, coordinadora del proyecto Mi Escuela Saludable.

Tania Ramírez, directora de la REDIM, refirió que “siempre en la implementación se nos desbarata el sueño que queda plasmado en letras de oro”, pues a pesar de que ya existen leyes que prohíben la venta de este tipo de productos, en nueve de cada 10 escuelas del país se siguen comerciando con total impunidad.

Ramírez, puntualizó que el poder legislativo debe usar sus facultades para citar a comparecer a las autoridades competentes, por el incumplimiento en las regulaciones en cuanto a la venta de comida chatarra en planteles de educación básica de la CDMX y del país.

A considerar

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en la CDMX el 23% de los escolares tiene sobrepeso, la prevalencia más alta a nivel nacional.

Las claves