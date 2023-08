Robos, “halconeo” y violencia persiste en el AICM pese a control de Fuerzas Armadas

En menos de un mes un tiroteo que le arrebató la vida a una persona y el homicidio de un extranjero para robarle 10 mil dólares se vieron relacionados con el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), en el marco de la transferencia del control de sus operaciones desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) hacia la Secretaría de Marina (Semar).

El 19 de agosto, un hombre originario de la India perdió la vida tras ser atacado a balazos entre Viaducto y Eje Central Lázaro Cárdenas. Horas más tarde se dio a conocer que el móvil del ataque fue un robo luego de que la víctima saliera de una casa de cambio en el AICM.

Te puede interesar: Asesinan en ataque directo a hombre de India en Viaducto

De acuerdo con trabajadores del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y especialistas en temas de seguridad, este hecho no es fortuito, pues las estafas y robos en cajeros y casas de cambio del AICM suceden con mucha frecuencia y, temen, que persistan a pesar del control de las Fuerzas Armadas en los aeropuertos.

“No se ha podido controlar, la estrategia de tener la presencia a través de la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas no va a bajar los índices delictivos. La presencia es solamente disuasiva, y si no está capacitada para dar vigilancia o para dar seguridad desde un aspecto preventivo, pues va a tener estos resultados”. — Explicó a Publimetro la especialista en seguridad ciudadana, Cristina Pablo Dorantes.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX tiene identificadas al menos una decena de bandas criminales dedicadas a los robos en casas de cambio de la terminal aérea capitalina. Sin embargo, los trabajadores del mismo aeropuerto sospechan que los delincuentes y sus “halcones”– informantes que vigilan los turistas y viajeros en el AICM– están coludidos con personal del propio aeropuerto.

No te pierdas: Toma Marina control del AICM y otros aeropuertos del país

«En la puerta 8 iba a sacar dinero y se atoró, un señor estaba ahí esperando a que yo me quitara para poder sacar, él me dijo “yo le ayudo”, le dije, “no gracias”, y le hablé a los policías, cuando llegaron ya no estaba. Ya es inseguro estar aquí, así sin seguridad», relató a Publimetro, Ana, quien lleva trabajando ocho años en un establecimiento de comida de la Terminal 2. “Nada más te están cuidando qué cantidad sacas”, agregó.

El 8 de agosto se publicó en el Diario Oficia de la Federación (DOF), el acuerdo en el que se señala que en un periodo de 60 días naturales la Semar coordinará al AICM, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y a los Servicios Aeroportuarios de la CDMX.

Dicha transición ya puede observarse en los pasillos, donde personal de la Marina ya se da rondines. Al respecto, José Martinez, un bolero de 68 años de edad que labora en el AICM, indicó que se ve con buenos ojos la presencia de los marinos, pues al menos, han ayudado a disuadir la presencia de los taxis pirata.

“Para los que trabajamos aquí, pues a diario pasan anomalías, eso va a ser imposible quitarlas, pero está bien, queramos o no queramos ya tomaron control, ya hay mucha gente de la Marina en oficinas. Se ve un poquito de cambio porque ya no hay muchos piratas aquí afuera se están quitando con la presencia de la Marina”. — José Martinez, bolero al interior del AICM.

Robos en casas de cambio, problema de seguridad pública

Casa de cambio en el AICM. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Cristina Pablo, quien también es académica en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), detalló que la presencia disuasiva de Marina en el AICM solo cambiará la manera en que operan las bandas criminales, como en el caso del homicidio del hombre de nacionalidad india, donde los sucesos ocurrieron lejos del perímetro del aeropuerto.

En este sentido, la especialista en seguridad subrayó que hacen falta verdaderos programas de prevención del delito para que los efectivos de seguridad actúen antes de la comisión de los ilícitos, y que este tipo de robos son un problema de seguridad pública que se liga a los que ocurren en bancos y cajeros.

“Queda la misma duda que sucede en los bancos, de que hay filtración de información de alguien de adentro. Aquí en la casa de cambio, pues se da esa circunstancia, que seguramente ellos son los que pasaron la información del monto de los dólares, pues no eran tres pesos”. — Cristina Pablo Dorantes.

Cabe señalar que un caso similar ocurrió en junio de 2023, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres que robaron 500 dólares a un ciudadano que retiró dinero de una casa de cambio en la Terminal 1 del AICM. Los asaltantes siguieron a su víctima a bordo de una moto hasta el cruce entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón, donde le dispararon y lo despojaron de su dinero.

También puedes ver: Balacera en Terminal 2 del AICM fue intento de asalto, confirman un muerto

“La presencia de la Marina en el aeropuerto es intimidatoria”

Personal de la Marina en el AICM. FOTO: TOMÁS ACOSTA/CUARTOSCURO.COM (Tomás Acosta Ordaz)

Publimetro sondeó a los usuarios del AICM sobre la presencia de las fuerzas armadas en sus instalaciones, y las opiniones se dividen entre los que quienes como José piensan que “falta darle tiempo” a las Fuerzas Armadas para ver los resultados; y los que sienten que esta situación es reflejo de la violencia que se vive en el país.

Con respecto a esta última perspectiva, Jorge, profesionista de 34 años que viaja en avión desde el AICM por lo menos dos veces al mes, aseguró que no se siente inseguro al interior del aeropuerto como en sus alrededores ; sin embargo, aclaró que ver a marinos o militares con armas largas no le produce seguridad.

“La presencia del Ejército y la Marina aquí en el aeropuerto es intimidatoria hacia los ciudadanos, sí es malo. En los últimos años ha venido incrementando la violencia y pues el aeropuerto no es ajeno a eso. Al ver las armas largas y todo eso, pues yo me siento más inseguro porque puede haber un tiroteo”. — Jorge, usuario del AICM.

Las claves