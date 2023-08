Por defenderse de asalto ahora es procesado por uso excesivo de legítima defensa

El 18 de julio del 2022 dos sujetos se subieron a asaltar la ‘combi’ en la que viajaba César, quien en ese entonces trabajaba en una empresa de seguridad privada; después de ver que uno de ellos comenzó a tocar a una de las pasajeras intervino y en el forcejeo mató a ambos asaltantes.

Actualmente enfrenta un proceso legal porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo acusó de uso excesivo de legítima defensa, por lo que podría pasar varios años en la cárcel por haber defendido al pasaje del asalto.

Después de que el trayecto de la colonia La Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México al Metro Pantitlán de la Ciudad de México se viera interrumpido, César decidió usar su arma cuando se percató de que los criminales hicieron lo mismo y de que se diera la agresión sexual.

“Yo llego a la Fiscalía y digo, pues, voy a salir rápido, pero no, a la fiscalía no se le hace que haya sido en legítima defensa. Ellos me acusan de homicidio en exceso de legítima defensa y me mandan a un reclusorio”.