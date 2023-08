Adela Micha confronta a Citlalli Hernández tras antiguo ‘tweet’

Después de la polémica desatada por los ‘tweets’ de Ricardo Salinas Pliego donde hace referencia a la senadora Citlalli Hernández y que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara al empresario que borrara dichas publicaciones, salió a relucir un post de la morenista donde llama “perra” a Adela Micha.

En una emisión de La Saga, Hernández justificó el insulto hacia la periodista, ya que ella era parte del Movimiento #YoSoy132 y que el tweet fue una respuesta a varios comunicadores que demeritaban al levantamiento estudiantil.

“Yo tenía 22 años, no me enorgullece por supuesto ninguna expresión anterior, pero no es lo mismo una ciudadana de 22 años haciendo una reacción”.