CDMX concentra 28% de los reportes de “canasteo”; mujeres son las principales víctimas

En los últimos cuatro años la Ciudad de México concentró cerca del 28% de las víctimas que han reportado “canasteo”, “goteo” o “spiking”, práctica que consiste en verter sustancias en bebidas o alimentos para provocar la pérdida de conciencia y perpetrar robos o abusos sexuales, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCSJ) de la CDMX.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del CCSJ, aseguró a Publimetro que, en realidad, se tienen muy pocos reportes por este tipo de ilícito a nivel nacional. “Son 64 reportes, es un número muy pequeño. El 45% es del Estado de México, la Ciudad de México tiene el 28%. Todas las demás entidades que han reportado tienen porcentajes menores de 10%”, sostuvo.

El titular del Consejo Ciudadano refirió que en la capital las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo son las demarcaciones desde las que más se ha reportado este tipo de actividad ilícita. Sin embargo, Guerrero Chiprés aclaró que el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, es uno de los más mencionados en las llamadas que reciben.

A pesar de que los casos mediáticos relacionados con esta actividad involucran a hombres, como el del empresario Íñigo Arenas, quien fue hallado sin vida el 6 de agosto en el bar Black Royce (en Naucalpan); las mujeres son las principales víctimas del canasteo. Guerrero Chiprés, detalló que 66% del total de reportes que recibe el CCSJ son de mujeres, cifra que casi duplican el 34% que registraron los varones.

Modus operandi

Guerrero Chiprés explicó que existen tres formas más frecuentes de canasteo, una mediante la que se inyectan botellas, a través de goteros mediante los que se suministran sustancias, y mediante pastillas.

“Hay tres, digamos, más frecuentes, uno que inyectan botellas con una aguja para adulterar la bebida, luego sellan la botella. Para provocar algún tipo de narcotización o cualquiera que sea el motivo, vierten gotas en una en una bebida mientras está la persona distraída, y también existe la de arrojar pastillas sobre el vaso”. — Salvador Guerrero Chiprés.

El canasteo ocurre con frecuencia en bares y antros cuando personas desconocidas se acercan e interactúan con las víctimas, con el fin de aturdirlos para robarlas, extorsionarlas, infringirles lesiones o agredirlas sexualmente. Cabe recordar que en febrero del año en curso, trascendió el caso de tres hombres de los cuales uno murió luego de ser drogados y robados por unas mujeres en el Hotel Villas Patriotismo.

Cifra negra

Después de que el caso Íñigo Arenas saliera a la luz, organizaciones como el Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC), señalaron que tener conocimiento de al menos una decena de casos que involucraban suministro drogas en bebidas y secuestros exprés en taxis de dudosa procedencia; sin embargo, aclararon que solo uno de dichos casos presentó una denuncia formal.

Pese a que los reportes en el CCSJ son relativamente pocos, no reflejan la dimensión del problema pues como ocurre con la mayoría de los delitos en México, no se denuncian. En este sentido Guerrero Chiprés indicó que “la no denuncia abre una puerta a la impunidad”.

Finalmente, el presidente del CCSJ de la CDMX llamó a la ciudadanía a poner atención en el Decálogo del autocuidado nocturno que presentaron con las autoridades capitalinas el pasado 19 de agosto, en el que se invita a que los ciudadanos planeen el consumo de alcohol, cuiden de su bebida, no revelen información personal y sean precavidos con los llamados “afters”.

A considerar