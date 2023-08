Jenni Hermoso, sobre el beso de Rubiales: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La delantera de la selección española Jenni Hermoso explicó su necesidad de salir al paso de una "cultura manipuladora" instaurada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, contra quien se sintió "víctima de una agresión" tras un beso "sin ningún tipo de consentimiento", denunciando además presiones de la Federación para cambiar su relato.

Hermoso había negado este mismo viernes ningún tipo de "consentimiento" en el beso que le dio Rubiales en la celebración del título mundial el pasado domingo, a través de un comunicado de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO), pero poco después lanzó un comunicado más a nivel personal.

La internacional volvió a desmentir las palabras de un Rubiales que, por la mañana en la Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol en la que se negó a dimitir ante el cerco político y social, reprodujo una conversación con Hermoso sobre el beso. "Yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale", afirmó el dirigente.

Hermoso negó dicho consentimiento en dos ocasiones este viernes, aunque en su comunicado confesó que no quiere "interferir con los múltiples procesos legales en curso". "Me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado", apunta.

"Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado. La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho", añade.

"Considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", insiste.

La delantera del Pachuca mexicano denunció además que desde la RFEF se sucedieron las presiones para "rebajar la presión sobre el presidente", centrada en un principio en celebrar el histórico título logrado en la final contra Inglaterra. "A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran justificar el acto del Sr. Luis Rubiales", lamenta.

"No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la REF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones", añade.

Hermoso apuntó que una selección campeona del mundo no se merece "una cultura tan manipuladora, hostil y controladora". "Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años", recuerda.

Por último, la delantera de la selección, impulsada por el apoyo de todas sus compañeras, "las jugadoras de España y del mundo", se mostró firme en su posición de denunciar la actuación de Rubiales. "Quiero reforzar la posición que tomé desde el principio, considerando que no tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad, sin respetarme, en un momento histórico para mí y para el deporte femenino de este país", dice.

"En ningún caso puede ser mi responsabilidad asumir las consecuencias de transmitir algo en lo que no creo, razón por la que me he negado a las presiones recibidas. Quiero cerrar dejando muy claro que si bien soy yo la que expresa estas palabras son todas las jugadoras de España y del mundo las que me han dado la fuerza para salir con este comunicado", termina, recordando la decisión expuesta ya en el comunicado de FUTPRO de no volver a la selección "mientras continúen los actuales dirigentes".