Exárbitro en Inglaterra dice que premeditadamente no corrigió error a través del VAR

LONDRES (AP) — Un exárbitro de la Liga Premier inglesa dijo que no corrigió un error mientras revisaba el video de un partido de la temporada pasada, para evitarle al árbitro central “más aflicción”.

Mike Dean laboró en el videoarbitraje (VAR) durante el intenso derbi londinense entre Chelsea y Tottenham jugado en Stamford Bridge en agosto de 2022.

El defensor argentino del Tottenham Cristian Romero pareció tirar del pelo y derribar al defensa español del Chelsea, Marc Cucurella, y Dean decidió no decirle al árbitro central Anthony Taylor, alguien a quien considera un amigo, que revisara el incidente.

Posterior a esa falta no señalada, Harry Kane anotó en un saque de esquina al sexto minuto de reposición del partido que acabó 2-2.

Durante una charla en el podcast “Up Front”, Dean dijo que debió notificarle a Taylor que revisara aquel incidente.

“Le dije a Anthony después, ‘simplemente no quería enviarte a la pantalla después de todo lo que aconteció durante el partido’”, dijo Dean. “No quise enviarlo porque es un amigo, como también un árbitro, y pienso que no quería enviarlo porque no quería que sintiera más aflicción de la que ya tuvo”.

Dean, que dirigió 553 partidos de la Premier entre 2000 a 2022, fue sólo asistente de revisión de video la temporada pasada, pero no continuó en ese papel durante dos meses después del incidente en Stamford Bridge.

“Fue un gran error, un enorme error. Estuvo muy decepcionado”, dijo Dean en el podcast, "Si ellos no hubieran anotado en ese saque de esquina no era mayor problema. Pero sabía que me retirarían la semana siguiente. Pedí tomarme un tiempo libre porque simplemente no era para mí.”

Dean mencionó en una columna para el diario británico “The Daily Mail” luego del partido entre Chelsea y Tottenham que no envió a Taylor a la pantalla porque no consideró que lo que hizo Romero constituyera una conducta violenta.

Dean no volvió a sus labores arbitrales hasta después del 11 de febrero debido a su rendimiento.