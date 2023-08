Guterres observa "con preocupación" amenazas e intimidaciones en los comicios presidenciales en Zimbabue

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Observadores como los de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) consideran que las elecciones, a pesar de su pacífico desarrollo, "no han alcanzado los requisitos marcados por la Constitución de Zimbabue, la Ley Electoral" ni los principios de la organización regional africana por numerosos aspectos, entre ellos las dificultades para costear el precio de registrar las candidaturas, falta de material electoral o retraso en la apertura de urnas.

A ello hay que añadir la detención durante la jornada electoral de casi 40 personas que se identificaban como observadores y la presencia de grupos organizados de simpatizantes del presidente acusados de efectuar presiones al electorado para votar a favor del mandatario.

"El secretario general está preocupado por el arresto de observadores e informaciones de intimidación de votantes, amenazas de violencia, acoso y coerción", ha lamentado su portavoz adjunta, Florencia Soto Niño-Martínez.

"El secretario general llama a todos los líderes políticos y sus partidarios que rechacen toda violencia y que solucionen de manera pacífica sus disputas a través de los canales legales. A las autoridades electorales, solicita que actúen con transparencia para garantizar que los resultados supongan un reflejo correcto de la voluntad del pueblo", concluye la nota.

La reacción del Gobierno al informe inicial de la SACD ha sido enérgica hasta el punto de que Mnangagwa dedicó parte de su discurso triunfal del sábado por la noche a defenderse de las críticas. "Algunas misiones de observación han ido más allá del deber al cuestionar una ley electoral aprobada por nuestro propio Parlamento. Las elecciones no las he hecho yo. Yo me he limitado a competir en ellas", ha indicado durante su discurso, recogido por el portal New Zimbabue.

Otros responsables del partido del Gobierno zimbabuense han llegado a denunciar que el informe ha sido manipulado por orden del "enemigos del país", como el presidente zambiano Hakainde Hichilema para orquestar un cambio en el poder, teniendo en cuenta que el ex vicepresidente de ese país Nevers Mumba es precisamente jefe de esta misión de observación.

En respuesta, la misión de observacción lamenta esta clase de declaraciones vistas en televisión, redes sociales y periódicos del país, que describe como "crudas, groseras y que llevan a engaño", en un comunicado adicional publicada en su cuenta de X, antes Twitter.