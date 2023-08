Portaltic.-Bluesky agrega una pestaña de 'Me gusta' en el perfil, un menú de 'emojis' en la web y soporte de notificaciones

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

La plataforma, basada en un protocolo de red social descentralizada, ha comenzado a implementar una serie de novedades con las que pretende mejorar la experiencia de los usuarios tanto en su versión web como en las aplicaciones para dispositivos móviles.

En concreto, Bluesky ha introducido una nueva pestaña de 'Me gusta' en los perfiles que engloba todas las publicaciones a las que el usuario le haya dado a 'me gusta' en algún momento. Sin embargo, esta pestaña no muestra las publicaciones que le gustan a otras personas al entrar en su perfil, si no que es un apartado personal.

Así lo ha detallado la red social en una publicación compartida en la propia plataforma, recogida por TechCrunch, en la que también ha especificado que, para permitir que los usuarios puedan ver las publicaciones de 'Me gusta' de otros perfiles, se puede acceder a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) ya que son públicos.

Es decir, al tratarse de una red social descentralizada, aunque el cliente nativo no muestre las publicaciones de la pestaña 'Me gusta', otras aplicaciones pueden incluir esta funcionalidad y exponer estas publicaciones al resto de usuarios.

Por otra parte, Bluesky también ha introducido una actualización para su versión web, en la que ha agregado un menú de 'emojis' para poder introducirlos en los textos de las publicaciones.

Igualmente, para su versión en aplicaciones móviles, la plataforma ha agregado soporte para notificaciones. De manera que los usuarios podrán conocer cuándo se ha interactuado con una de sus publicaciones o novedades de la 'app'.

Finalmente, Bluesky también ha implementado una nueva función disponible para todas las versiones de la 'app' que sugiere a algunos usuarios cuando se escribe un '@' en el recuadro de texto. Con esta opción, los usuarios no tendrán que escribir el nombre del perfil completo al que se quieran referir, si no que pueden encontrar distintas opciones de perfiles y clicar directamente sobre ellos.