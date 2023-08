Crisis de desaparecidos: CDMX ocupa segundo lugar en no localizados

La Ciudad de México es la segunda entidad con más desaparecidos en el último lustro. La capital registró 4 mil 685 personas desaparecidas y no localizadas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 29 de agosto de 2023, lo que representa el 10.60% de las cifras totales del país en este periodo (44 mil 189) según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Mientras las madres buscadoras de la capital acusan simulación en la investigación de las desapariciones de sus familiares por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y de la Comisión de Búsqueda de la CDMX, las autoridades locales niegan sistemáticamente que exista una crisis de desapariciones.

Te puede interesar: Desconoce AMLO motivos de la renuncia de la titular de la Comisión de Búsqueda

Sin embargo, desde 2018 la CDMX promedia dos desapariciones cada día, cifra que en los últimos dos años ronda los tres casos diarios. En lo que va de 2023 la metrópoli acumula mil 61 desapariciones (620 hombres, 440 mujeres y 1 caso indeterminado); mientras que en 2022 se documentó la cifra más alta de desaparecidos en un año desde que se tiene registro com mil 296 casos (769 hombres y 523 mujeres).

Las cifras de desapariciones en la Ciudad de México solo están por detrás de Jalisco (6 mil 585 casos en el último lustro). En la metrópoli desaparecen al menos una mujer y un hombre cada día; no obstante, no es el foco mediático de los casos de desapariciones como otras entidades con problemáticas relacionadas con la violencia de grupos del crimen organizado.

Luis Axel Guzmán, desaparecido en 2021.

“Estamos desesperados porque no sabemos nada, no ha avanzado su carpeta y a dos años y un día no tenemos línea de investigación”, señaló a las afueras de FGJ de la CDMX, María Inés, madre de Luis Axel Guzmán, joven de 19 años que desapareció en el 27 de agosto del 2021 en una tienda Walmart de la alcaldía Coyoacán, y cuyo caso sigue sin registrar avances.

No te pierdas: Madres buscadoras exigen justicia por sus desaparecidos; CDMX suma más de 5 mil casos

Pese a que casos como el de Luis Axel Guzmán y el de varios miles de desaparecidos en la capital son la aguja en un pajar de carpetas que no avanzan en los escritorios de la FGJ de la CDMX, las autoridades capitalinas sostienen que, incluso, las cifras de desapariciones se han visto disminuidas.

“No han aumentado las desapariciones, es más al contrario, de acuerdo a cifras oficiales han disminuido”, declaró el 28 de agosto el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, quien aseguró que se revisarán las cifras.

A considerar

Desde 1969 en la CDMX se han reportado 14 mil 367 desapariciones, de las cuales el 66.62% ocurrieron entre 2018 y 2023.

El 56.85 % (8 mil 168 personas) del total de personas reportadas como desaparecidas fue encontrada por las autoridades.

43.15 % (6 mil 199) del total sigue en calidad de personas desaparecidas (5 mil 725) y no localizadas (474).

Personas desaparecidas y no localizadas por alcaldía (diciembre de 2018- agosto de 2023)

Iztapalapa, 791 (468 hombres, 305 mujeres y 18 indeterminados)

Gustavo A. Madero, 687 (401 hombres, 273 mujeres y 13 indeterminados)

Cuauhtémoc, 602 (395 hombres, 192 mujeres y 15 indeterminados)

Venustiano Carranza, 317 (180 hombres, 131 mujeres y 6 indeterminados)

Álvaro Obregón , 308 (195 hombres, 110 mujeres y 3 indeterminados)

Coyoacán, 271 (141 hombres, 121 mujeres y 9 indeterminados)

Miguel Hidalgo, 236 (157 hombres, 75 mujeres y 4 indeterminados)

Azcapotzalco, 232 (156 hombres, 71 mujeres y 5 indeterminados)

Tlalpan, 231 (127 hombres, 100 mujeres y 4 indeterminados)

Iztacalco, 175 (117 hombres, 53 mujeres y 5 indeterminados)

Benito Juárez, 175 (109 hombres, 62 mujeres y 4 indeterminados)

Xochimilco, 170 (111 hombres, 55 mujeres y 4 indeterminados)

Tláhuac, 127 (75 hombres, 46 mujeres y 6 indeterminados)

Cuajimalpa, 65 (36 hombres, 29 mujeres)

Magdalena Contreras, 49 (33 hombres, 15 mujeres y 1 indeterminado)

Milpa Alta, 47 (19 hombres, 28 mujeres)

*Fuente: RNPDNO.