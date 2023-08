“La gente busca un cambio”, Pedro Haces levanta la mano por la alcaldía Tlalpan

A la carrera electoral del 2024 se están sumando más competidores. En la Ciudad de México se elegirá al jefe de Gobierno, a 66 diputados locales (33 votados en urnas y 33 de representación proporcional) y a 16 alcaldes o alcaldesas, entre los que aspiran a gobernar una alcaldía se encuentra Pedro Haces Lago, quien busca ser el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tlalpan.

Haces Lago de 28 años de edad, es la cabeza del despacho de abogados HMSC, y secretario general sustituto de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que preside su padre, Pedro Haces Barba.

Su incursión en la política es relativamente breve, en 2021 compitió para el cargo de diputado local de la mano del partido Fuerza México, quedando atrás en las urnas. No obstante, con la ambición renovada busca que en 2024 las cosas resulten diferentes y, mientras camina ese trayecto, se dio tiempo para visitar las instalaciones de Publimetro y hablar de sus aspiraciones políticas.

Te puede interesar: Independientes pasan de moda, solo tres se registran para la CDMX

¿Cómo te sientes para competir por la alcaldía Tlalpan el próximo año?

Me siento listo, me siento preparado. Soy un joven de 28 años que tiene mucha hambre, y ese hambre radica en cambiar las formas de hacer política. Yo trabajo, tengo mi propio despacho, pertenezco al sector privado y litigo la materia penal desde hace cuatro años y medio.

Para mí el hacer política o el injerir en la política local de la alcaldía donde nací, donde nacieron mis padres, mi hermana, mis abuelos y mis bisabuelos, pues es un tema vocacional y estamos listos. Creo que la gente lo que busca, pues es un relevo generacional, pero realmente un cambio y un cambio no solamente en los políticos que aspiran, sino en el quehacer político.

¿Qué es lo que más te motiva y por qué crees que tú eres el indicado para gobernar?

Tengo un arraigo, digo, en Tlalpan tenemos pueblos originarios, y si en algo me identifico con la gente originaria es en el arraigo que tiene por sus tierras, por sus tradiciones. En el caso de ellos por sus usos y costumbres, ese arraigo, ese amor por Tlalpan pues es un tema de herencia, desde mi bisabuelos –como bien te lo platicaba– y realmente, me gustaría dejar esa huella, dejar esa marca en Tlalpan.

En las elecciones pasadas buscaste una diputación, en ese entonces mencionabas que no querías hacer promesas que estuvieran fuera de tus facultades, ¿sigues bajo esa misma línea?

Creo que si algo tiene harta la gente son las promesas. El decir de la gente en calle es que “los políticos llegan cada tres años o cada seis años nos prometen muchas cosas y no las cumplen”. Yo creo que el político tiene que partir de entender y conocer en qué facultades podría estar en alguna posición y en qué otras no, para realmente comprometerse ante situaciones y que la gente no diga. “Bueno, no vimos un cambio”.

¿Cuáles serían las tres propuestas de Pedro Haces para gobernar Tlalpan?

Yo visualizo problemáticas, como es la materia de seguridad y, al fin de cuentas, un alcalde o una alcaldesa no puede prometer resolver los problemas de seguridad. La seguridad no la puedes generalizar, yo lo partiré en dos puntos. El primero es la prevención del delito, dentro de las facultades de un alcalde o de una alcaldesa la prevención del delito, que las calles de noche estén iluminadas y no hay justificación porque porque hay presupuesto.

La segunda, las cámaras vecinales, la gran queja de la ciudadanía es de que noche no sirven las luminarias y no sirven las cámaras. Entonces es un foco rojo, una bandera roja donde si una calle de noche no está iluminada y está vigilada, probablemente va a haber comisiones de delito dentro de esa área.

Como ciudadano, ¿cómo calificaría Pedro Haces al actual gobierno de Tlalpan?

Antes de juzgar o no a un gobierno hay que generar una autocrítica dentro de nosotros mismo, ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano –en primer lugar– para aportar mi granito de arena y generar un cambio?

Digamos que hay una fuga de agua y la gente espera a que venga el gobierno y la soluciones. No, hay que levantarle la mano al gobierno y decirle “es tu obligación venir y resolver este problema”, saber si es un problema del que es responsable la Alcaldía o el Gobierno de la Ciudad de México.

Creo que el gobierno de Tlalpan pues no ha sido bueno, ¿en qué aspecto? En el aspecto en que la ciudadanía anhelaba un cambio como lo anhela cada tres años, y yo no veo solución a la problemática del día a día, veo un gobierno en sus funciones normales, administrativas, laborales, pero no veo realmente un cambio.

También puedes ver: Morena lanza boleta circular para definir al defensor de la 4T

Sabemos de tu cercanía con el senador con licencia Ricardo Monreal, ¿si este se decanta por la CDMX, seguirá el trabajo conjunto?

El doctor Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia, fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar con él de forma muy cercana, conocer lo que es el Senado, lo que es el tecnicismo, el generar un punto de acuerdo, una iniciativa o reforma de ley, el cómo funcionan las comisiones.

Fue mi primer trabajo y derivado de eso yo creo que lo primero que hay que visualizar es la gratitud, porque cuando alguien te da la oportunidad, no puedes soltar esa mano, no puedes traicionar. Entonces yo sigo al senador a donde él vaya, donde él esté. Para mí es mi tutor político, al igual que muchos otros amigos, o mi mismo padre.

Estimado líder, @RicardoMonrealA:



Quiero agradecerte por ser un estandarte de la perseverancia, la lucha social y la fortaleza en contra de la adversidad, también por dejarme caminar contigo y enseñarme que la política se hace desde abajo, con mucha altura y dignidad. pic.twitter.com/FR0qhxpep5 — Pedro Haces Lago Oficial (@PedroHacesL) August 27, 2023

¿Cómo invitarías a los lectores de Publimetro a que se acerquen al próximo proceso electoral?

Es una obligación, un derecho el participar en lo que viene en el 2024. Yo creo que es un nuevo acontecimiento histórico, hay que participar en la creación de propuestas, hay que participar con los gobiernos, por eso estamos caminando de la mano de Morena.

Coincido como joven que el gobierno –y más que me dedico al sector privado– que el gobierno tiene que ser abajo y a la izquierda, y ¿qué significa abajo y a la izquierda? Para Pedro Haces Lago tiene que ser en el territorio y con el que más lo necesita; pero eso no quiere decir que no debemos de voltear a ver a la clase media, hagamos alianzas estratégicas y trabajemos.