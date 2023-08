“Dentro del miedo, me siento tranquilo”, anestesiólogo acusado de compra ilegal de fentanilo

Mediante un video en su cuenta de Facebook, Gustavo Dardwin Aguirre Castro agradeció a quienes lo han apoyado durante este proceso, el anestesiólogo de Baja California Sur enfrenta un proceso por la presunta compra ilegal de fentanilo.

En poco menos de tres minutos, Aguirre Castro expresó su gratitud a las personas y colegas que han realizado marchas en diferentes ciudades como Tijuana, Sonora y Sinaloa. De igual forma, refirió que ha recibido mensajes de personas que se han identificado con su caso, pues “esta injusticia le pudo pasar a cualquiera”.

El anestesiólogo dijo que “dentro del miedo, me siento tranquilo” con su defensa; sin embargo, aún teme que quienes lo acusan puedan atentar contra su familia en represalia.

Por otro lado, Antonio Juárez Navarro, abogado de Aguirre Castro, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una carpeta de investigación en contra de la doctora Mónica Jáuregui, esposa del anestesiólogo, la cual fue notificada al momento de la entrega de la casa que fue nuevamente asegurada como parte de la investigación, de la que ahora es objeto la pediatra.

“Yo soy pediatra. No tengo nada que ver con esos fármacos. Los uso cuando voy a intubar a un paciente y eso es en un hospital (...) Están buscando cosas para involucrarnos, pero en mi casa no hay nada, no las hay. Es una burla la verdad”.