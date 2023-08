Gabón.- El jefe de la Guardia Republicana anuncia una reunión con generales para nombrar al nuevo líder de Gabón

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Guardia Republicana, Brice Oligui Nguema, ha declinado este miércoles confirmar si será el nuevo líder del país tras el golpe de Estado protagonizado a primera hora del día por un grupo de militares y ha desvelado que en las próximas horas habrá una reunión con "la totalidad de los generales" para lograr un "consenso" sobre "el nombre de la persona que encabezará la transición".

"Por ahora no me declaro (como líder), no contemplo nada por ahora. Es un debate que vamos a tener con la totalidad de los generales. Nos vamos a reunir a las 14.00 horas (las 15.00 horas en la España peninsular e islas Baleares). Se trata de lograr un consenso. Cada uno presentará sus ideas y las mejores serán elegidas, junto al nombre de la persona que encabezará la transición", ha dicho.

Asimismo, ha garantizado que el presidente depuesto, Ali Bongo, que se encuentra bajo arresto domiciliario, "disfruta de todos sus derechos". "Es un jefe de Estado gabonés. Ha sido jubilado. Es un gabonés normal, como todo el mundo", ha sostenido en una entrevista concedida al diario francés 'Le Monde'.

Oligui Nguema ha apuntado además al "descontento" existente entra la población en Gabón, así como a "la enfermedad del jefe de Estado", en referencia al derrame cerebral que sufrió Bongo en octubre de 2018. "Todo el mundo habla, pero nadie asume su responsabilidad. No tenía derecho a un tercer mandato. La Constitución fue violada y el mismo método electoral no eran bueno. Por ello, el Ejército ha decidido pasar página y asumir su responsabilidad", ha zanjado.

Horas antes, el jefe de la Guardia Republicana --la 'guardia pretoriana' de Bongo-- había sido sacado a hombros por un grupo de militar al grito de "presidente, presidente", en unas imágenes emitidas por la cadena de televisión pública gabonesa, que está retransmitiendo en bucle los dos primeros comunicados de los golpistas, que incluyen el anuncio sobre la anulación de los resultados electorales, la disolución de las instituciones y la puesta bajo arresto domiciliario del presidente.

La junta, bautizada como Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), no se ha pronunciado oficialmente sobre el nombramiento de su líder, si bien el nombre de Oligui Nguema empezó a circular rápidamente en redes sociales como posible 'hombre fuerte' de las nuevas autoridades militares debido a su peso en el organigrama militar del país africano.

Los golpistas han denunciado en su comunicado que "el país atraviesa una grave crisis institucional, política, económica y social" y han recalcado que las recientes elecciones "no cumplieron con las condiciones de transparencia, credibilidad e inclusividad esperadas por los gaboneses", motivo que habría desencadenado la asonada.

Según los resultados oficiales, Bongo se había hecho con el 64,27 por ciento de los votos, mientras que su principal rival, el opositor Albert Ondo Ossa, habría recibido el 30,77 por ciento de los apoyos. La coalición Alternancia 2023, que le nombró como candidato, apuntó el martes a la existencia de unas tendencias "muy favorables" en el recuento de los votos y reclamó al mandatario la organización de "un traspaso pacífico del poder".