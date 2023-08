Igor Girkin, un excomandante crítico con el Kremlin, anuncia desde prisión su candidatura a las presidenciales

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Me considero más competente en asuntos militares que el actual presidente, y desde luego más competente que el ministro de Defensa", ha dicho Girkin en un comunicado difundido a través de Telegram.

Girkin, de 52 años y más conocido como 'Strelkov', fue detenido en julio acusado de extremismo en relación con una serie de publicaciones en las que criticaba a dirigentes rusos, incluido el presidente, Vladimir Putin. Aunque no ha sido condenado, podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión en caso de ser hallado culpable por la Justicia rusa.

El ahora opositor se ha mostrado partidario de la invasión rusa de Ucrania pero ha vertido críticas contra la cúpula militar del país y ha acusado a Putin de ser "demasiado amable", al tiempo que ha prometido que "no cederá a los deseos de sus amigos en detrimento de la economía de Rusia", una clara alusión a los casos de corrupción en el seno del Gobierno.

"Yo no soy tan amable, algo que puedo poner en práctica", ha dicho antes de afirmar que el presidente ruso "tiene muchos amigos multimillonarios a los que no puede negar nada". "Yo no he prometido nada a nadie y por ello puedo ignorar las garantías personales de todos los presidentes que ha tenido Rusia desde 1991 hasta ahora, si es que considero que es útil para la población y el Estado", ha aseverado.

No obstante, ha reconocido no estar "tan sano" y ni ser "tan atlético" como Putin, algo que le impedirá estar más de 20 años en el poder y ha recordado que si bien se encuentra encarcelado aún no ha sido condenado y, por ende, puede presentarse a las elecciones.

Para registrarse como candidato, debe contar en primer lugar con el apoyo de al menos 500 ciudadanos con derecho a voto.

Girkin se encontraba en 2014 al frente de los rebeldes prorrusos respaldados por el Kremlin en su lucha contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en la autoproclamada República Popular de Donetsk, en el este del país.

En 2022, un tribunal neerlandés lo condenó 'in absentia' a cadena perpetua por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines que tuvo lugar en julio de 2014 cuando sobrevolaba el este de Ucrania con 298 personas a bordo.