García Harfuch se destapa para ser jefe de Gobierno de la CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, se dijo listo para cualquier reto en la capital del país, en medio del destape de los posibles candidatos que competirán por la jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones del 2024 y su alta preferencia entre los votantes.

A pesar de que hace algunos meses indicó que no estaba interesado en ninguna posición política, tras sus buenos resultados en algunas encuestas donde encabezaba los posibles aspirantes de Morena en la capital, en una entrevista con La Jornada no descartó contender por la posición que ocupó Claudia Sheinbaum, quien le encomendó las tareas de seguridad en la ciudad.

“Estamos listos para enfrentar cualquier reto en la ciudad”, aseguró.

Sobre la existencia de supuestas diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las desmintió y apuntó que a lo largo de su gestión en materia de seguridad ha tenido el respaldo del gobierno federal. Además, aseguró que la Secretaría que lidera se ha encargado de respetar el principio de atender las causas de la inseguridad, mejorar las condiciones de la policía, realizar capturas con trabajo de inteligencia y no reprimir.

“A diario trabajamos con el gobierno de México, o sea, todos los días, y nosotros estamos apegados a la estrategia de seguridad del gobierno de México”, subrayó.

Sobre el atentado que sufrió por parte de miembros del crimen organizado cuando se transportaba a bordo de una camioneta en el 2020, lo calificó como una situación dolorosa, en la que murieron dos de sus elementos de seguridad, pero desde su punto de vista hubiera sido peor dejar su cargo.

Omar García Harfuch, titular de la SSC, había asegurado que no le interesaba la jefatura de Gobierno de la CDMX. (Cuartoscuro) (Daniel Augusto Sánchez Moreno)

Al respecto, aunque ha destapado sus intenciones de competir por el gobierno de la capital, precisó que concluirá su gestión al frente de la Seguridad de la capital del país, es decir, respetaría los tiempos marcados en caso de competir.

“No he recibido amenazas de nadie, pero si las recibiera no les haría caso porque yo voy a ser jefe de la policía hasta que mi mando así lo determine, hasta que concluya mi cargo; mientras, vamos a seguir trabajando y no tenemos por qué hacer caso a quienes estamos combatiendo, si ese fuera el caso”.

