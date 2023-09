Pérez-Reverte homenajea a Sherlock Holmes con 'El problema final': "Va a ser duro el momento de dejar de escribir"

El académico confirma que cerrará la saga de 'Alatriste' con dos títulos más: "Ya están pensados y sólo esperan a ser escritos"

LONDRES, 5 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco)

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha presentado este martes 5 de septiembre su nueva novela 'El problema final' (Alfaguara), un homenaje a la saga del creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, al tiempo que ha meditado sobre un posible futuro en el que no siga escribiendo.

"Va a ser duro el momento de dejar de escribir y espero que cuando llegue el momento en que mi cabeza falle, mis amigos me lo digan. No hay nada más triste que un escritor que está muerto y no lo sabe", ha explicado el autor en un encuentro en Londres con periodistas en algunos de los míticos escenarios de las novelas de Holmes.

Pérez-Reverte ha incidido en que, a sus 71 años, la escritura es casi una obligación diaria --"me obliga a estar todo el día despierto", ha apuntado-- y no ve todavía el día en que deje la pluma, si bien reconoce que el día en que finalmente ocurra, será "una tragedia intelectual". En cualquier caso, ha incidido en que la decisión final "depende del lector".

"El lector es mi amigo, pero también mi obsesión y le siento de frente mirándome mientras escribo. No se trata de dejar de escribir por si vendo más o no, sino de que no decepcione a mi amigo", ha apuntado Pérez-Reverte, quien además ha reconocido que ya tiene "diez o quince novelas en la cabeza" y que su "tragedia" es que probablemente varias de ellas "no se escribirán nunca".

EL CIERRE DE ALATRISTE

En cualquier caso, ha reconocido que espera acabar un 'asunto pendiente', el cierre de la saga 'Alatriste'. "No sé lo que me queda de vida, si cinco, dos o veinte años, pero me gustaría rematarla y, si vivo lo bastante, quiero terminar con dos libros: ya están en mi cabeza y solo esperan el momento para ser escritos", ha avanzado.

El académico de la RAE ha reconocido que decidió acabar con la saga temporalmente porque "el lector estaba perdiendo interés". "Yo estaba bien con mi personaje, pero pregunté por las ventas y me dijeron que en el primer año de la última entrega se habían vendido como 280.000 ejemplares. Pensé que estaba bajando y mejor dejarlo, quizás el mercado estaba saturado de Alatriste", ha explicado.

En 'El problema final' Pérez-Reverte traslada al lector a la década de los 60 con un grupo de viajeros a una isla griega, propone la resolución del asesinato de una adinerada turista y pone al frente de la investigación a un actor de capa caída que ha interpretado a lo largo de su carrera muchas veces el papel de Sherlock Holmes.

"EL MUNDO HA CAMBIADO"

El resultado es un "homenaje" a la novela-problema, "no a la novela negra", como ha matizado el autor, con una obra en la que surgen ecos de autores como Agatha Christie y desfilan personajes reales como el de Errol Flynn. "El mundo ha cambiado y por eso juego con ello, introduciendo elementos perversos a modo de enciclopedia lectora", ha remarcado.

De hecho, Pérez-Reverte --quien ha reconocido que ha sido la novela que "más" ha reescrito en su "vida"-- presenta una obra "llena de guiños" a la ficción y en la que plantea su oposición a la "saturación" del mercado con la novela negra. "Se ha abusado de ella", ha reconocido el creador de 'La tabla de Flandes'.

"Está devaluada por el exceso de producto. Se puso de moda en un momento y ahora todo el mundo quiere la novela policíaca, saturando el mercado donde hay mucho mediocre: si hay 50 títulos, puede que tres o cuatro sean muy buenos, pero todo el ruido que hay los tapa", ha lamentado, aclarando sin embargo que la novela negra "no está muerta, porque muerto no hay nada, todo pasa de moda y vuelve, simplemente".