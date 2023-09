“Hay tiro” con Claudia, ¿licencia? cuando sea necesaria: Xóchitl Gálvez

Después de haber recibido la constancia como responsable del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez aún no considera que es tiempo de solicitar la licencia en el Senado de la República. Así lo mencionó en una entrevista previo al inicio de la sesión ordinaria:

“Cuando sienta que es necesario pedirla. Hoy hay que hacer propuestas muy claras en materia de economía, en materia de energía, en materia de seguridad, porque el país se sigue hundiendo”.

Sobre que este martes se conocerá al o la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación al interior de Morena, Xóchitl Gálvez dijo: “Yo ya le doblé la apuesta al presidente, es Claudia, ya no le busquen, eso lo sabía desde hace mucho, pero no me aceptó la apuesta” y a pregunta expresa sobre si “hay tiro con Claudia” (Sheinbaum), la panista respondió: “Hay tiro”.

En ese sentido, la exdelegada de Miguel Hidalgo afirmó que seguirá trabajando: “Yo estoy trabajando, estoy preparando mis iniciativas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena y ya tengo un posicionamiento muy claro. Estoy trabajando esa propuesta en materia de pensiones para adultos mayores. Yo voy a seguir trabajando”.

“El día que vean que no venga a trabajar, ahí sí regáñenme”.

¿Bastón de mando? “ojalá el presidente le hubiera cumplido a los pueblos indígenas”

Respecto a que López Obrador entregará un bastón de mando, la coordinadora del FAM explicó que es un ritual propio de las comunidades indígenas y que lo entrega una autoridad a alguien que toma autoridad, y que con él tiempo se fue modificando hasta el punto en el que grupos indígenas lo entregaban a autoridades civiles como al expresidente Vicente Fox “el día 1 de diciembre de 2000, me tocó presenciar que se lo entregaran, se lo han entregado a todos los presidentes, pero no es algo que el presidente le entregue a otra persona”.

No obstante, reprochó al primer mandatario omisiones en la agenda indígena del país, refirió que “ojalá el presidente le hubiera cumplido a los pueblos indígenas enviando la reforma constitucional o al Senado o a la Cámara de Diputados en materia de derechos indígenas” o “que diera la instrucción para que se saque la Ley de Consulta Indígena que se ha atorado aquí en el Senado”.

Ojalá el presidente no hubiera desaparecido el Fondo de Infraestructura para los Pueblos Indígenas; ojalá no hubiera quitado el fondo de 500 millones para las mujeres indígenas, para proyectos productivos; ojalá de verdad las casas de la mujer indígena que servían para evitar la violencia hacia las mujeres, no les hubieran reducido el 30 por ciento del presupuesto, o sea, esos son los hechos, no las palabras. Los hechos es que tomó el bastón de mando y no le cumplió a los pueblos indígenas.

“Es una ceremonia “patito”, con todo respeto”, concluyó Xóchitl Gálvez.