Lo que se sabe de los nuevos cables USB-C de colores para el iPhone 15

Apple will launch the iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max next week! Here is what to expect:



- 6.1” and 6.7” displays

- 120Hz ProMotion

- Dynamic Island

- Thinner bezels

- Titanium frame

- Action Button (replaces Mute Switch)

- A17 chip

- 8GB RAM

- Periscope lens (up to 6x zoom;… pic.twitter.com/lnrfd5ghma