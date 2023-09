Tenis.-Tenis/Copa Albert Ramos no puede con Laslo Djere y Serbia pone el 1-0 en la Copa Davis

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Después de naufragar en su estreno en la capital del Turia ante la República Checa, con derrota en los tres puntos y sólo un set ganado, el capitán David Ferrer buscó alguna modificación dando entrada al veterano tenista catalán, más experto en esta competición donde no tiene un mal balance, sobre todo en 'indoor' con cuatro victorias y dos derrotas.

Sin embargo, Djere demostró su buen estado de forma y apenas le dio oportunidades al barcelonés que no gozó de ninguna bola de 'break' en todo el partido y que no pudo hacer daño al serbio, demoledor cuando pudo jugar con primeros saques, perdiendo sólo tres puntos. El español no estuvo tampoco mal al saque, pero los dos resquicios que dejó no los perdonó su rival con una rotura en cada manga que fueron claves.

Ramos tenía la misión de empezar la remontada en La Fonteta, pero ya pronto se dio cuenta que el balcánico, el que más tuvo contra las cuerdas a Novak Djokovic en el Abierto de los Estados Unidos, no iba a poner las cosas fáciles. El catalán pagó su peor servicio del partido en forma de rotura en blanco en el quinto juego para un Djere que sólo perdió un punto en sus tres siguientes saques para finiquitar con autoridad el primer parcial.

El tenista español trató de buscar soluciones para alargar el encuentro y forzar una tercera manga. Empezó muy firme y seguro al servicio, pero Djere no aflojó tampoco y continuó sin darle ninguna oportunidad al barcelonés. La igualdad se mantuvo hasta los compases decisivos donde el serbio no desaprovechó su oportunidad en el saque donde más apretó y a base de buenos golpes terminó logrando el 'break' vital para posteriormente cerrar el partido.

Esta cuarta derrota de España obliga aún más al malagueño Alejandro Davidovich a ganar a Novak Djokovic, número uno del mundo, en el segundo partido si no quiere despedirse de sus opciones de llegar a los cruces de noviembre en Málaga.