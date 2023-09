VÍDEO: Calviño pide aos 27 pasar á negociación política das regras fiscais após pechar o 70% do texto técnico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

"Traballamos moi intensamente durante todo o verán cunha ou mesmo dúas reunións semanais para ir cubrindo todos os aspectos técnicos. Xa abordamos e logramos un texto de consenso do 70% do texto do regulamento e aos ministros hoxe o que imos exporlles é a necesidade de pasar xa á fase de negociación política para lograr canto antes o necesario consenso", sinalou a vicepresidenta primeira en declaracións aos medios antes de participar na reunión do Ecofin.

Un dos dossieres "crave" que se tratarán nesta reunión será o das novas regras fiscais da Unión Europea, que Calviño confía tamén en pechar antes de que acabe o ano, xa que existe un "amplo consenso" entre os 27 respecto dos que España perfilou como o catro alicerces do acordo: o equilibrio institucional, as salvaguardias comúns, o espazo fiscal para investimentos e incentivos e a garantía dunha maior participación dos países da UE.

Para Calviño, as regras deben acordarse en torno ao adecuado equilibrio entre unha redución sostida dos cocientes de débeda pública sobre o PIB --e por tanto unhas finanzas públicas sustentables no medio e longo prazo-- e ao necesario investimento e os incentivos para abordar as reformas estruturais.

"Este é o corazón os elementos máis importantes que nos poden permitir lograr un consenso nas próximas semanas", sinalou a ministra, após lembrar que desde España se vai a expor aos ministros un calendario ambicioso para que poder ter ese acordo antes de final de ano e que as novas regras aplíquense "a partir de xaneiro de 2024".

Ademais, Calviño apuntou que o acordo e o consenso deberá lograr o adecuado equilibrio entre a existencia dun trato personalizado que responda as necesidades de cada un dos países e ao mesmo tempo un marco común que garanta que haberá senllas sostidas de redución de débedas sostidas no tempo que protexan a estabilidade fiscal e financeira medio e longo prazo.

"Cubrimos con ese intenso traballo técnico o 70% do texto que xa se ha ir pechando nos correspondentes artigos e agora chega o momento de traballar a nivel político para lograr os necesarios consensos", salientou.

Países como Alemaña ou Países Baixos xa trasladaron a Calviño o seu apoio para encabezar a negociación en torno ao regreso dunhas normas fiscais que, após catro anos conxeladas pola pandemia e as consecuencias da guerra en Ucraína, volverán esixir unha redución do déficit público por baixo do 3% do PIB e unha débeda pública por baixo do 60%.

No entanto, aínda que as conversacións deste sábado aborden a reforma de maneira informal, fontes diplomáticas sinalaron que a presidencia española valerase delas con vista a presentar unha primeira proposta de acordo na próxima reunión dos ministros do ramo, que terá lugar en Luxemburgo o 17 de outubro.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/799755/1/calvino-pide-27-pasar-negociacion-politica-reglas-fiscales

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06