“Fue mi decisión”, Trump acepta responsabilidad en acciones tras perder las elecciones de 2020

El expresidente estadounidense Donald Trump, quien enfrenta diversos procesos penales, incluyendo dos por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió ante Joe Biden, aseguró que fue “mi decisión” las acciones emprendidas entonces.

Durante una entrevista con la periodista Kristen Welker para el programa Meet the Press, de la cadena NBC, transmitida esta mañana, Trump fue ampliamente cuestionado sobre sus líos judiciales, pero dijo que la posibilidad de acabar tras las rejas no le quita el sueño.

“Ni siquiera pienso en ello”, dijo Trump cuando Welker le preguntó si por las noches le preocupa el tema de quizá acabar en prisión. “Estoy construido un poco diferente, supongo, porque he tenido gente que se me acerca y me dice: ‘¿Cómo lo hace, señor? ¿Cómo lo hace? Ni siquiera pienso en ello”

“Cuando dices, ¿pierdo el sueño? Yo duermo (...) Duermo. Porque realmente siento que, al final, vamos a ganar”, aseguró.

Trump, quien busca contender nuevamente por la presidencia en 2024, habló sobre lo ocurrido tras las elecciones de noviembre de 2020, cuando aseguró, sin pruebas, que le robaron la elección, e intentó, sin lograrlo, que en Georgia se revirtiera el resultado de los comicios. Luego, el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso estaba reunido para certificar el triunfo de Biden, intentó que su entonces vicepresidente, Mike Pence, se negara a certificar, algo que Pence rehusó.

Entonces, Trump habló con una multitud, denunciando el supuesto fraude y pidiendo a la gente defenderlo. Una multitud se dirigió al Capitolio, ingresó a la fuerza y puso en riesgo las vidas de los legisladores presentes.

En la entrevista, Trump asumió la responsabilidad de la decisión de intentar revertir su derrota. “Fue mi decisión. Pero escuché a algunas personas”.

Cuestionado sobre a quiénes escuchó, dijo que “respeté a muchos que decían que las elecciones estaban amañadas”. En cambio, no escuchó a los asesores que le pedían reconocer su derrota, y en la entrevista dijo que “no los respetaba” y que solo eran republicanos “de nombre”.

Welker le preguntó también si había seguido en televisión los eventos del 6 de enero de 2021. “No te lo voy a decir. Se lo diré a la gente en el momento apropiado”, respondió el republicano.

Según algunos excolaboradores de Trump, éste disfrutó viendo lo que ocurría en el Capitolio, e incluso repasó de nuevo algunas de las cosas que ocurrieron en esa jornada.

Cuando la periodista le cuestionó sobre el por qué guardó silencio ante la violencia que se desarrollaba en el Capitolio, siendo él presidente, Trump aseguró que hizo “hermosas declaraciones” ese día.

Trump también dijo que le alegraban las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, en las que elogiaba al estadounidense por sugerir que, de ser elegido de nuevo a la Casa Blanca, negociaría el fin de la guerra de Rusia en Ucrania. Putin dijo el martes que las declaraciones de Trump eran “buenas” y traían “felicidad”. También consideró que las acusaciones contra Trump tienen “motivaciones políticas”.

“Me gusta que haya dicho eso. Porque eso significa que lo que digo es correcto”, dijo Trump a Welker.

Trump arremete contra Biden

Durante su discurso en la Cumbre Pray Vote, la cual se llevó a cabo el viernes pasado en Washington DC, Donal Trump externó que actualmente Estados Unidos tiene a un presidente corrupto que llevará a la nación americana a la Segunda Guerra Mundial.

“Tenemos a un hombre que es totalmente corrupto y el peor presidente en la historia de nuestro país, que está discapacitado mentalmente. Estaríamos muy pronto en la Segunda Guerra Mundial si vamos a depender de este hombre”, dijo Trump a la multitud, aunque la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1939 y 1945.

Sin importar que sus declaraciones fueran algo confusas, Trump siguió con su mensaje a los presentes. Alegó que si Biden es reelecto, “nunca habrá una guerra como esta. Aniquilará todo lo que hay, a todos, aniquilará cada país”.