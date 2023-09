"El Marcapáginas" estrena su XXIII temporada en Radio Intereconomía

Madrid. 18, septiembre (EUROPA PRESS)

Los versos de Miguel Hernández que corren en paralelo al arte de Tina Modotti, el hermanamiento entre España y México y la poesía como asidero de la cotidianidad han sido los tres grandes temas de este primer programa de la temporada, y que se podrá escuchar todos los sábados, de 13:00 a 14:00 horas y, después, en formato pódcast, en Radio Intereconomía.

"La radio me parece el medio con más personalidad junto a la prensa escrita, donde los techos de libertad del buen periodismo son más altos", explica David Felipe Arranz, quien lleva veintitrés años al frente de este espacio cultural, galardonado con la Antena de Plata 2018 y, recientemente, con el Premio a la Bibliodiversidad 2023, tras pasar desde septiembre de 2000 por Radio Círculo, Radio Cervantes, Radio Inter, Gestiona Radio, Capital Radio y desde febrero de 2021 en Radio Intereconomía.

El comunicador vallisoletano, que se declara un romántico del oficio en la línea de The New Yorker, también explica el reto de mantener este espacio en antena: "es muy de agradecer que una emisora privada, con sus propios recursos, confíe en un espacio cultural y de libros: a veces son las iniciativas privadas las que muestran el camino a los medios públicos y esta emisora está repleta de grandísimos profesionales".

Aunque colabora en varios medios audiovisuales y escritos, Arranz considera que la radio es un medio extraordinariamente libre y propicio para profundizar en directo en la verdad de la palabra y de los hechos, atrayendo a nuevas audiencias al mundo de la cultura: "es un periodismo que alimenta y que nos hace mejores, más sabios y con más sentido crítico". Y le tiene un gran cariño a "El Marcapáginas" porque fue su primer trabajo: "corría septiembre del año 2000 y fue mi primer trabajo periodístico pagado, tras dos años haciendo prácticas en la extinta Radio España. Pasar de ayudante de un magacín a director de un espacio propio fue toda una experiencia y fue César Antonio Molina quien me dio mi primera oportunidad. Esto último es importante, porque si no hay veteranos que no creen en lo que hacemos, las posibilidades de crecer profesionalmente disminuyen".

El escritor, comunicador y sociólogo Miguel Ángel Almodóvar, el escritor mexicano Jorge Volpi y el poeta y subdirector de Cultura del Instituto Cervantes Ernesto Pérez Zúñiga han protagonizado la rentrée.

Los siguientes programas contarán con el artista plástico Rubén Tomás Hechavarría, el escritor y profesor Julio Ángel Olivares, la editora y comisaria cultural Giselle Etcheverry Walker, la directora artística del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque Natalia Álvarez Simó, el dramaturgo Ernesto Caballero, la actriz y dramaturga Karina Garantivá, el periodista Agustín Rivera o el periodista Salvador Gómez Valdés.