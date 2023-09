Impuesto a nómadas digitales puede encarecer las rentas en CDMX, advierte especialista

La fiscalización toca a la puerta de los nómadas digitales en la Ciudad de México, desde el Congreso local se impulsa una iniciativa para reformar el Código Fiscal de la capital para imponer un impuesto a los más de 59 mil nómadas digitales que residen en la metrópoli; sin embargo, especialistas señalan que los impuestos no serán suficientes para frenar la gentrificación en la CDMX.

De acuerdo a lo planteado por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Frida Guillén, las modificaciones buscan ser una respuesta a las “externalidades generadas por el turismo de larga estancia, la llegada de nómadas digitales y la gentrificación”.

No obstante, en caso de aprobarse, esta situación podría resultar a la inversa pues encarecería aún más el costo de las rentas en algunas zonas de la CDMX, según explicó a Publimetro, Rosalba Loyde, la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la consultora en desarrollo urbano y vivienda.

“No es la primera vez que se intenta regular vía fiscal, es decir, aumentar los impuestos a algo; pero, digamos, son medidas, para desincentivar el consumo de algo, bajo ciertas dinámicas en realidad eso no necesariamente lo desincentiva. En el caso de la vivienda lo que hace es volverlo más caro todavía, y bueno, lo pueden pagar los extranjeros, o la gente que viene acá, los nómadas digitales”. — Rosalba Loyde.

La iniciativa

El pasado 13 de septiembre la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Frida Guillén, presentó en el recinto legislativo de Donceles la iniciativa con proyecto de decreto por el que busca agregar la sección al Título tercero del Código Fiscal denominada “De los derechos de saneamiento urbano para la atención de los problemas derivados de la gentrificación, el turismo de larga estancia y el nomadismo digital”.

La iniciativa plantea el pago de un impuesto de una UMA (103.74 pesos) por cada noche adicional después de la vigésima en que se contraten servicios de hospedaje en hoteles, hostales, moteles, tiempo compartido, áreas de pernoctación destinadas a albergues móviles como campamentos o paraderos de casas rodantes; así como departamentos y casas, de manera total o parcial.

Según el documento el impuesto deberá ser retenido por los arrendadores, y el 100% de los recursos que se generen por este concepto serán destinados a la implementación de proyectos de desarrollo urbano, transporte y vivienda en la Ciudad de México.

No obstante, aunque Loyde destaca que se incluya el desarrollo de vivienda social, señala que no especifica en dónde se desarrollará; asimismo, refirió que las medidas fiscales de este tipo no consideran el impacto que pueden provocar a nivel local.

“Son impuestos fiscales, monetarios y no toman en cuenta algunos otros fenómenos que provoca que éste se aumente el costo y cambia el perfil de quienes ingresan a ciertas zonas, porque, digamos también, se comienza a desplazar y, sobre todo, a segregar los perfiles que llegan de este alquiler de renta de corte estancia a ciertas zonas de la ciudad”. — Rosalba Loyde.

Nómadas digitales, Airbnb y gentrificación

Desde octubre de 2022, el debate sobre la gentrificación como consecuencia del arribo de nómadas digitales subió de tono, luego de que el gobierno capitalino firmó un acuerdo con Airbnb y la Unesco México para atraer e impulsar este tipo de “turismo creativo”; no obstante, la medida fue criticada por habitantes y especialistas por los riesgos del encarecimiento de la vivienda.

A partir de la pandemia, este fenómeno impulsado por el boom del home office en países como Estados Unidos, trajo a la CDMX un derrama económica dispar. Mientras las rentas en la colonias como Condesa pasaban de los 18 mil a los 60 mil pesos; inquilinos connacionales de las zonas céntricas y turísticas experimentaron desalojos, desplazamiento y encarecimiento de las rentas.

Tras las críticas sobre el acuerdo con Airbnb, las autoridades informaron que se trabajaría una regulación que, a casi un año, no se ha concretado. En contraste, los espacios ofrecidos a través de esta app se incrementaron 10.79% solo entre enero y septiembre de 2023, al pasar de 22 mil 948 a 25 mil 425 casas, departamentos, habitaciones de hoteles y alojamientos compartidos.

La consultora en desarrollo urbano y vivienda indicó que, por lo menos, durante dos décadas más se mantendrá el fenómeno de gentrificación y se intensificará la segregación socioespacial. “En ciertas zonas de la ciudad va a mantenerse, no va a aumentar, digo eso es claro, es una tendencia no solo de Ciudad de México, sino de las zonas metropolitanas en en varias ciudades del mundo, incluyendo las de América Latina”.

Finalmente, Loyde, señaló que pueden estudiarse alternativas que se han implementado en otros países para solucionar los problemas de vivienda en la CDMX, como permitir a los desarrolladores construir más a cambio de un porcentaje de vivienda social. No obstante, aclaró que las autoridades en México son permisivas con el sector inmobiliario, pues hay mucho dinero en juego y también se presta a la corrupción.

A considerar

Según datos de la Secretaría de Gobierno local en la CDMX residen 59 mil ciudadanos americanos.

Junto con Jalisco y Quintana Roo, la capital está entre los principales territorios con ciudadanos estadounidenses con tarjetas de residencia.

Solo en la alcaldía Cuauhtémoc se han incrementado 20% los precios de vivienda.

Algunas colonias que denuncian aumentos en los costos de renta