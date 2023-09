Yolanda Díaz niega que exista un acuerdo por la amnistía entre el PSOE y los independentistas

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha negado que exista un acuerdo del PSOE con las formaciones independentistas por una ley de amnistía, tal como afirmó este mismo martes el líder de ERC, Oriol Junqueras.

En una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, ha negado que exista este acuerdo al preguntársele al respecto: "No. Estoy convencida de que vamos a tener en el país el único gobierno de coalición posible, un gobierno de coalición progresista, liderado por Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar".

El martes, Junqueras dio por hecho que el acuerdo que su partido suscribió con el PSOE para la constitución de la Mesa del Congreso ya incluía la amnistía, al tiempo que avisó a Sánchez que los republicanos catalanes no renunciarán a la unilateralidad.

CONTAR CON AGENTES SOCIALES Y DE LA CULTURA

Tras agradecer al exdirigente de los comuns, Jaume Asens, su compromiso en la negociación, ha asegurado estar "volcada" en intentar que haya un acuerdo, dejando claro que también deben contar con los agentes sociales y económicos.

De hecho, ha explicado que viajará a Cataluña tras el pleno de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se reunirá con agentes sociales, económicos y con el mundo cultural.

"Transcurrida la fracasada investidura de Feijóo, me desplazaré a Cataluña y tendré encuentros, todos y cada uno de ellos, para hacer lo que tenemos que hacer", ha destacado, sin querer concretar con quién se reunirá. Según Díaz, algunos contactos serán públicos y otros no, y ha añadido que es el trabajo que lleva haciendo desde el mes de agosto.

ERC Y MARTA ROVIRA

"Estamos negociando con todo el mundo", ha manifestado la líder de Sumar, que ha negado que no le estén dejando reunirse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Ginebra (Suiza).

Así, ha explicado que no ha pedido ninguna reunión con Rovira ni la dirigente de ERC se la ha pedido, a la vez que ha apuntado que Asens está "en permanente contacto" con la secretaria general republicana.

Al preguntársele cómo interpreta el silencio del PSOE, ha llamado a respetar la posición de todas las formaciones políticas, y se ha centrado en criticar la actitud de Feijóo, al que ha acusado de "hacer perder el tiempo" a los ciudadanos.

"Lo mejor que puede hacer hoy Feijóo es retirarse de esa investidura. No sabemos cuál es su proyecto de país, y sólo tiene un amigo, la extrema derecha", ha sostenido.

SOBRE MONTERO

Sobre si la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, debe seguir en un futuro ejecutivo, Díaz ha asegurado que con el PSOE están negociando un programa de gobierno y no las posibles carteras.

"No hablamos de personas. ¿Sabe usted si seré ministra? Yo no lo sé. Lo va a saber Pedro Sánchez. No negocio así. Hay que respetar a los presidentes del gobierno", ha zanjado, dejando claro que le compete a Sánchez hacer un diseño compartido de un eventual ejecutivo.