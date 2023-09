Migrantes desbordan albergues e invaden unidades habitacionales en la CDMX

La crisis humanitaria por el flujo de migrantes ya no es exclusiva de la zonas fronterizas del país, en la Ciudad de México –desde hace prácticamente un año– se incrementó el tránsito y la estancia de personas en esta situación de vulnerabilidad, rebasando la capacidad de los albergues capitalinos durante este lapso entre el 200 y el 800% por encima de sus posibilidades.

De acuerdo con la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), la negligencia de las autoridades capitalinas para atender la crisis migrante a nivel local, está propiciando que los albergues de la sociedad civil se desborden y no puedan ofrecer condiciones dignas para las personas.

Sin embargo, el gobierno de la CDMX sostiene que existen condiciones “adecuadas” en los albergues capitalinos. “Hay, digamos, una atención humanitaria, es decir, el gobierno ha estado cumpliendo con esta responsabilidad, no de ahorita, sino tenemos ya muchos meses ayudando en este sentido”, aseveró Martí Batres.

Casos como el de Casa Tochan, en la alcaldía Álvaro Obregón, ponen en evidencia la delicada situación de los albergues, pues han tenido que modificar su modelo de atención, que originalmente está orientado a brindar atención psicológica, médica y jurídica a personas en situación de vulnerabilidad –particularmente a hombres – con una capacidad de atención de 64 camas.

No obstante, ahora tiene una ocupación de 154 personas, entre los que figuran 22 mujeres y 25 niños para los que se tuvo que rentar un departamento. “La gente lejos de parar, sigue llegando”, refirió a Publimetro, Gabriela Hernández Chalte, directora de Casa Tochan.

“No ha habido respuesta del gobierno de la ciudad. Desde el 2021 estamos pidiendo que abran un espacio suficiente para todas estas personas y no lo hacen. En este momento ya no es tanto de espacios, el problema es tan grave que por más espacios que abran, no vamos a poder alojar a tanta gente que está llegando”.

— Gabriela Hernández Chalte, directora de Casa Tochan.