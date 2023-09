Papa culpa a industria armamentista del "martirio" del pueblo ucraniano

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — La industria armamentista ha sido factor clave en el “martirio” del pueblo ucraniano en la guerra de Rusia, señaló el papa Francisco el sábado, e indicó que su miseria continuará aun si se suspende el envío de armas.

Al parecer el pontífice se refirió al reciente anuncio de Polonia de que ya no enviará armas a Ucrania cuando se le preguntó sobre la guerra e hizo breves declaraciones a reporteros durante el viaje de regreso a Roma desde Marsella, Francia.

Francisco reconoció su frustración de que las iniciativas diplomáticas del Vaticano no hayan rendido frutos. Pero afirmó que detrás del conflicto entre Rusia y Ucrania también se encuentra la industria armamentista.

El papa mencionó la paradoja que ha mantenido a Ucrania como un “pueblo martirizado” —que al principio muchos países le dieron armas y ahora se las quitan. Desde hace mucho tiempo Francisco ha condenado y descrito a la industria armamentista como “mercaderes de la muerte” aunque también ha manifestado el derecho de los países a defenderse.

“He visto ahora que algunos países están dando marcha atrás y no están entregando armas”, apuntó.

“Esto desatará un proceso en que el pueblo ucraniano sin duda representa al martirio. Y eso está mal”, subrayó. Esto al parecer alude al anuncio del primer ministro Mateusz Morawieck de que Polonia ya no enviará armas a Ucrania debido a una disputa comercial.

“No podemos jugar con el martirio del pueblo ucraniano”, dijo Francisco. “Debemos ayudar a resolver cosas en formas posibles”.

“No hay que hacernos ilusiones de que mañana ambos gobernantes se irán a comer juntos, sino hacer cualquier cosa posible”, agrego´.

