Sandra Cuevas deja la alcaldía Cuauhtémoc... solo por 16 días

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que el próximo 3 de octubre pedirá licencia por 16 días para buscar la candidatura de oposición por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

En una rueda de prensa, la edil detalló que realizaría una gira de agradecimiento por las 33 colonias de la demarcación que inicia este 25 de septiembre y concluye el próximo 2 de octubre. Posteriormente, Cuevas Nieves anunció que del 4 al 19 de octubre realizará una gira con asambleas por las 16 alcaldías, a las que llamó “Posicionamiento por la Ciudad de México”.

Sobre su visita a las alcaldías que gobierna Movimiento Regeneración Nacional (Morena), refirió que solicitará el apoyo de los alcaldes para evitar confrontaciones. “Les hablaré personalmente para informarles que estaré en su alcaldía, que vamos a llevar a cabo actividades y asambleas, esperando tener el apoyo y respeto. No queremos tener confrontaciones”, aseveró.

Cuevas afirmó que solo solicitará licencia durante 16 días para evitar la imposición de alguien de Morena desde el Congreso de la CDMX. La alcaldesa de Cuauhtémoc recalcó que todos los trabajos pendientes se seguirán realizando con normalidad.

Asimismo, la edil indicó que no haría un gasto excesivo en sus recorridos y tampoco en espectaculares, sino que solo se trataría de Sandra Cuevas recorriendo las colonias más necesitadas.

Cuevas Nieves añadió que aunque el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, es el preferido del Partido Acción Nacional (PAN) para encabezar el frente opositor, ella se considera el mejor perfil, pues puede llegar a las clases populares y no solo a la clase media-alta, donde tiene mayor preferencia la oposición.

“Entiendo que ya lleva muchos años aspirando a esto; pero aquí no se trata de un tema de justicia, “pues tú vas porque llevas muchos años queriendo”, ni tampoco se trata de sentimientos. No se trata de que porque sus amigos lo quieren, pues va a ir Santiago Taboada. No se trata de eso, se trata de ser competitivos, y se trata de conquistar a la clase baja, a la clase popular, a donde se está metiendo Morena”.

— Sandra Cuevas.