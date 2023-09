Montserrat murió por traumatismo, no por causas naturales; confirma autopsia

El Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) informó la mañana de este 25 de septiembre que la causa de muerte de Monserrat Juárez Gómez fue por traumatismo múltiple y no por causas naturales como quisieron hacer parecer sus presuntos feminicidas, paramédicos, policías y un agente del Ministerio Público en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El feminicidio de la mujer de 25 años que llevaba desaparecida un año y dos meses está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, luego de que la FGJ recuperó el cuerpo de Monserrat cuando estaba a punto de ser incinerado en una agencia funeraria ante la sospecha de posible feminicidio perpetrado por su pareja Sean Alejandro “N”.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos ocurridos el 22 de septiembre en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron el reporte de una persona inconsciente en un domicilio de la calle Lago de Chalco.

En el lugar, un hombre de 53 años de edad les informó que su nuera –padecía de trastornos alimenticios y respiratorios– se había desvanecido. Los oficiales solicitaron el apoyo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyos paramédicos arribaron al sitio y confirmaron que la mujer de 25 años de edad no presentaba signos vitales y señalaron signos de violencia.

“Se dio parte a las autoridades ministeriales, las cuales, al confirmar la ausencia de signos de violencia, autorizaron que su familiar se hiciera cargo de los trámites funerarios”, señala la tarjeta informativa compartida por la SSC, luego de que se difundiera un video que muestra el momento en que sacan el cuerpo de Montserrat del domicilio en una camilla con ayuda de un policía.

Según informó la FGJ de la CDMX la noche de este 24 de septiembre, después de que el cuerpo fue retirado del domicilio en la colonia Anáhuac y fue llevado a una agencia funeraria, personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio y recuperó el cuerpo de Montserrat, pues trascendió que Sean Alejandro “N” confesó que él la había matado.

Al momento, por el feminicidio de Montserrat están detenidos Sean Alejandro “N”, de 27 años , así como su padre César “N de 53 años, ambos fueron detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con la FGJ, uno de ellos fue capturado en posesión de droga y la otra persona quiso impedir su captura.

Un video de Montserrat que se tomó el pasado 5 de agosto, muestra a la mujer de 25 años bajar las escaleras con dificultad, apoyada por quien presuntamente era su suegra y madre de su posible feminicida.

Los vecinos señalaron que posiblemente Montserrat sufría maltrato, pues solo salía del domicilio acompañada de su suegra, portando cubrebocas y caminando con dificultad.

“En ese departamento fueron policías a buscarla. Yo levanté varias denuncias y no se hizo nada. La misma autoridad no pudo entrar al domicilio, según que porque no llevaban una orden de cateo. Ahora me la entregan muerta a mi hija”.

— Denunció en una entrevista televisiva Antonio Juárez, padre de Montserrat.