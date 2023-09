Javier Aguirre: "Con la llegada de los 'Joaos' el Barça es un equipo temible"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Hemos visto esta temporada dos partidos en LaLiga en los que el Barça ha sufrido realmente: Getafe y Celta. Viendo esos ejemplos, más tus propias virtudes, hemos diseñado algo para poder contrarrestar al Barça. Pero ahora mismo están muy bien, y con los dos 'Joaos' se han hecho un equipo temible. Es difícil sostener el ataque del Barça, y los dos equipos que han puesto en apuros al Barcelona han jugado con línea de cinco", ha comentado el técnico mexicano en rueda de prensa.

Un partido ante el Barça que llega en la primera jornada intersemanal del curso, por lo que el entrenador de Ciudad de México confirma que "habrá cambios" de algunos jugadores, y "veremos" si también de sistema. "Cuando juegas con cinco atrás, la posición de extremo son los carrileros, pero estoy contento porque también podemos jugar con dos extremos", ha explicado.

Un Mallorca al que le llega el partido ante el Barça en un mal momento, tras perder encajando cinco goles ante el Girona en un partido en el que los bermellones lo hicieron "todo mal" y no se encontraron a gusto. "Estábamos bien y con seguridad, pero una falta previa al gol nos desajustó emocionalmente, porque sentíamos que no había sido justa. Ahí el equipo se perdió y poco tiempo después vino el penalti", ha explicado.

Pese a la última derrota, el preparador mexicano ve al equipo "muy bien" anímicamente y "motivado" para jugar contra el Barça. "Todo el mundo quiere jugar, todo el mundo está motivado contra el Barça, el Madrid o el Atlético de Madrid. Vamos a salir pensando en intentar ganar el partido en casa con nuestra gente, a los que no hemos podido darles una alegría esta temporada", ha apuntado.

El Mallorca parece haber perdido la solidez defensiva que la caracterizaba la pasada campaña, aunque Aguirre piensa que no están tan mal, ya que al partido de Girona llegan "sumando 4 de 6 sin encajar" ante Athletic y Celta. Aunque también ha apuntado que las victorias conseguidas el año pasado "no se ganan solo defendiendo". "Yo creo que el equipo tiene registros, a veces nos falta ese pasito, esa personalidad. El año pasado fuimos la quinta mejor defensa de LaLiga, pero además creo que hubo partidos buenos", ha apuntalado.

Por último, Aguirre ha abordado el tema de si es un partido clave para su futuro. "La pregunta no debe ser para mí, pero en la jornada 6 no lo creo. Conociendo la liga española, conociéndome a mí y conociendo al RCD Mallorca, no lo creo", ha señalado. Además, ha añadido que "desde el minuto 1 y hasta la charla de hoy" los jugadores han creído en él, y que como grupo humano "no hay ninguna duda" ni de ellos hacia él, ni de él hacia ellos.