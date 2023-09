Xavi: "Ha sido un gran fin de semana"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el equipo ha vivido "un gran fin de semana", en el que su victoria ante el RC Celta (3-2) y el tropiezo del Real Madrid en el derbi (3-1) le han ofrecido el liderato, una circunstancia que considera "anecdótica" a estas alturas de temporada.

"Ha sido un gran fin de semana. Nos hemos puesto líderes, más allá de que pierda o no el Madrid. Ganamos un partido que se nos podía haber complicado perfectamente. Y, sobre todo, la renovación, la confianza del club, nos hace felices al staff y a mí", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, no quiere especular sobre la posibilidad de llegar primeros al Clásico. "No hacemos cábalas, partido a partido. Mañana tenemos una salida muy difícil y primero Mallorca, ya pensaremos en el Sevilla. Si estamos líderes es porque hemos hecho bien las cosas, hemos competido bien, jugando bien al fútbol, aunque el otro día no lo hicimos. Tenemos la sensación de que estamos haciendo bien las cosas y de que vamos por el buen camino. Ir líderes en este punto de la temporada puede ser anecdótico, pero nos gusta", subrayó.

Además, el técnico catalán reconoció que vio el derbi madrileño, un "gran partido, sobre todo del Atlético de Madrid". "Si Ancelotti se equivocó o no, no lo sé; no sé qué habrá dicho él. Es un triunfo importante para el Atlético. No me quiero meter en nada más, ni de Ancelotti ni del Real Madrid", manifestó.

"Al Madrid siempre lo veo fuerte, pero como todos los equipos, tiene fortalezas y debilidades. Le damos importancia al Mallorca, que es nuestro rival. Vi un Atlético de Madrid muy fuerte y el triunfo fue merecido", dijo, sin querer meterse en las críticas madridistas al arbitraje. "Si se han quejado o no, para ellos. Nosotros también lo hemos dicho algún día que nos hemos sentido perjudicados. La pregunta es para ellos", añadió.

Tampoco quiso valorar si tiene mejor plantilla que el Real Madrid. "Te lo diré en junio. Son opiniones, maneras de ver el fútbol. Hay siete millones de entrenadores en Cataluña. En junio hablamos. Yo estoy contento. No me gusta comparar, no me gustan las comparaciones, no me han ido nunca bien", expresó.

"Tenemos una plantilla no muy amplia, pero sí con futbolistas que pueden ocupar muchas posiciones. Sergi Roberto, Cancelo, Gavi, Gündogan, Ferran, Joao Félix, Koundé, Araujo... Son futbolistas versátiles y muy polivalentes. Estoy contento", continuó. "Esta es la calidad individual de estos jugadores. Ahora va a entrar Iñigo, Oriol Romeu, que son futbolistas contrastados, Gündogan, Cancelo. El que más puede sorprender es Joao Félix por su juventud, pero creo que lo ha entendido muy bien, nuestro sistema le va perfecto; el talento le está saliendo. Estoy contento por los fichajes", prosiguió.

En este sentido, Xavi desveló que ante el maratón de encuentros que se le avecina al equipo "habrá una media de dos o tres rotaciones por partido para prevenir lesiones", salvo en la posición de portero, donde "no hay fatiga".

Respecto al duelo de este martes, aseguró que el Mallorca es "un equipo difícil porque tiene muchos argumentos, primero defensivos". "Aguirre es un entrenador que trabaja muy bien el aspecto defensivo. Es un equipo solidario, generoso en el trabajo, normalmente utiliza línea de cinco", analizó.

"Independientemente del sistema, es un equipo muy fuerte físicamente, que juega directo con futbolistas como Muriqi, Amat... Tiene carrileros altos que centran muy bien, que llegan a segunda línea. Tienen futbolistas de nivel como Darder. Es un equipo difícil en un campo complicado, en las dos últimas temporadas ganamos por la mínima. Ellos vienen también escarmentados del último partido ante el Girona. Es una salida muy difícil ante un equipo muy agresivo", continuó.

Precisamente, el preparador azulgrana incidió en las dificultades que están teniendo ante defensas de cinco. "Hay que atacar mejor, que los interiores entiendan mejor que deben atacar más espacios, no venir tanto... Hay que trabajar más en la vigilancias para que no haya tanta contra ni tanta transición, porque el Mallorca vive mucho de estas circunstancias; menos toques, circulación alta, atacar y defender mejor... No hay otro secreto. En los primeros 70 minutos estuvimos con un nivel de activación que requería el partido, fue un toque de atención para que el equipo mejore. El resultado fue muy positivo, pero no el juego", expuso.

En otro orden de cosas, habló de la baja de Frenkie de Jong. "La de Frenkie es una baja sensible y muy importante para nosotros. Es un futbolista fundamental para nuestro juego y por cómo está esta temporada, con un nivel sensacional. Hay muchos centrocampistas para suplir esta baja, tenemos opciones, y esperemos no resentirnos ni de la baja de Pedri ni de la de Frenkie. Manejamos diferentes variantes dependiendo de las sensaciones. Espero que se recupere al 100%", indicó.

Sobre Pedri, reconoció que "tiene muy buenas sensaciones". "Vamos a ver hasta qué día lo podemos recuperar. Depende de ellos, de sus sensaciones, y va muy bien. Y tenemos alternativas, una de estas es Sergi -Roberto-; puede jugar por dentro, por la derecha, por la izquierda, de pivote, de lateral... Es un comodín formidable, de lujo. Lo utilizaremos, igual que a Fermín, que es un descubrimiento y nos puede ayudar muchísimo, puede ser importante", señaló.

Además, alabó el trabajo de Raphinha. "Rapha entró muy bien el otro día, me recordó a Ferran cuando no participaba tanto. Estuvo genial en el trabajo defensivo, fue generoso, y fue importante en el segundo gol, en el pase a Cancelo. Rapha será importante, tengo mucha confianza en él. No jugó porque se expulsó, o fue expulsado, el día del Getafe y por eso no ha jugado tanto como los demás", aseveró.

Por último, Xavi aseguró que se acuerda de Ousmane Dembélé. "Claro que me acuerdo de él, pero no he visto partidos del Paris Saint-Germain, no es nuestro rival. No le tengo ningún rencor, le quiero igual y le deseo lo mejor. El Barça sigue, hemos encontrado soluciones con Rapha, con Ferran, con Lamine... Cuando se va un jugador aparece otro y estamos encantados", concluyó.