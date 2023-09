Eclipse Solar 2023: mitos y realidades de estos fenómenos naturales

En el marco del eclipse solar anular que tendrá lugar el próximo 14 de octubre entre las 9:00 y 13:10 horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 11:20 horas.Habrá distintos eventos en donde podrás asistir a verlo, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del Planetario Luis Enrique Erro, tendrá el evento de observación: “Eclipse Solar: Una Aventura Cósmica”.

Lucero Guillén Díaz, subdirector de Divulgación de Ciencia y Tecnología del IPN, explicó en conferencia de prensa, las actividades previas al eclipse que se estarán realizando de manera presencial en el Planetario del IPN.

Entre las actividades que comenzará este lunes 25 de septiembre en el Domo de Inversión Digital, se estarán llevan a cabo pláticas: ¿Qué es un eclipse de sol anular?; el sábado 30 y domingo 1 de octubre se impartirán conferencias, talleres a través de los cuales se comenzará a capacitar a la gente para observar de manera segura el eclipse.

El Planetario Luis Enrique Erro se encuentra en el IPN, en la unidad Zacatenco. (Foto: Especial)

Por su parte, Tania Villanueva, jefa de división de producción de Radio IPN 95.7 FM, explicó que se estarán transmitiendo 20 cápsulas durante la programación, donde se podrán escuchar sobre la historia, mitos, información científica ,de cómo suceden estos eventos astronómicos con el objetivo de informar qué pasa, cuándo y cómo serán los próximos eclipses en México.

¡Observa el eclipse solar con nosotros!

Te esperamos el 14 de octubre a partir de las 8:30 horas, para que vivas esta aventura cósmica en la que el @PLEE_IPNoficial, @RadioIPNOficial y @conversusdelipn ofrecerán actividades y talleres para disfrutar del fenómeno.

1/2 pic.twitter.com/7qMb3xJj1H — IPN (@IPN_MX) September 25, 2023

Temas de las cápsulas:

¿Qué es un eclipse?

¿Cómo observar un eclipse?

Eclipses, concepto erróneos y mareas

Distancia Tierra, Sol y Luna

¿Cómo se calculan los eclipses?

Eclipses en la Tierra

Eclipsen en otros planetas

IPN obsequiarán lentes para ver el eclipse

El sábado 14 de octubre, alrededor de las 8:30 am, el Planetario del Politécnico dará las facilidades para que la gente acuda a montar sus telescopios en el área verde del lugar y dotarlos de los filtros de protección en los aparatos para poder observar el fenómeno natural.

Se repartirán más de 2 mil 500 lentes en el Planetario y en el Museo Tezozómoc, para poder apreciar con total seguridad. Los especialistas piden a la gente que No ver este eclipse de forma directa, y para poder disfrutarlo tendrá que hacer uso de unos lentes especiales.

Si acudes al Planetario “Luis Enrique Erro” del IPN, donde podrás verlo sin ningún riesgo y escuchar la explicación por el astrónomo Wilder Chicana, este espacio cuenta con 220 lugares.

Especialistas recomiendan ver el eclipse con lentes especiales para no dañar la vista. (Foto: IPN)

En caso de que no puedas asistir, no te preocupes, podrás seguir la transmisión por en vivo por internet, Once TV, Radio IPN 95.7 FM.

Dónde: Planetario Luis Enrique Erro

Planetario Luis Enrique Erro Fecha: sábado 14 de octubre

sábado 14 de octubre Hora: 9:00 a las 13:00 horas

9:00 a las 13:00 horas Entrada: Libre

Ubicación: Av. Wilfrido Massieu, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero

